Ce montăm acum: anvelope all-season sau anvelope de vară?

În momentul în care sunt constant temperaturi de peste 7 grade Celsius este timpul să faci trecerea de la anvelopele de iarnă la cele de vară. Sau poate totuși unele all-season?

Alegerea anvelopelor nu ar trebui să fie făcută ținând cont de aspecte legate de costuri, lipsa spațiului de depozitare a seturilor care nu sunt folosite, sau din comoditatea de a nu le schimba de două ori pe an. Anvelopele sunt un factor extrem de important în ceea ce privește siguranța ta și tocmai de aceea specialiștii de la anvelope.ro îți oferă câteva informații, pentru ca tu să poți apoi decide care este cea mai bună și sigură soluție pentru tine, atunci când vine vorba de alegerea anvelopelor.Principalele diferențe între o anvelopă de vară și o anvelopă all-season sunt date de compoziția cauciucului, dar și de adâncimea profilului, pneurile all-season fiind concepute să ofere un comportament stabil și la temperaturi scăzute. Dar acest lucru înseamnă performanțe mai slabe atunci când vine vorba de manevrabilitate, distanțe de frânare și confort, comparativ cu o anvelopă de vară.Anvelopele de vară, indiferent de producător, au fost dezvoltate pentru a oferi o aderență optimă chiar și la temperaturi foarte ridicate, așa cum sunt și la noi pe timp de vară. În plus, compoziția folosită pentru construcția anvelopelor de vară și designul profilului de rulare asigură o pată mai mare de contact pe asfalt.În cazul anvelopelor de vară, comparativ cu cele all-season, rezultatul este o stabilitate mai mare în viraje, o tracțiune mai bună la accelerare și performanțe excelente la frânare. Este important să conștientizezi că anvelopele reprezintă singurul tău contact cu asfaltul atunci când ești în mașină și că siguranța ta, a familiei, dar și a celorlalți din trafic depinde de asta.Nu ar trebui să fie o surpriză pentru tine faptul că pneurile de vară sunt mai performante decât cele all-season chiar și în condiții de ploaie. Anvelopele all-season sunt un hibrid între pneurile de vară și cele de iarnă și nu pot avea același performanțe ca anvelopele specifice unui sezon.Îți recomandăm să faci alegerea anvelopelor în funcție de toți acești factori și să pui întotdeauna siguranța ta pe primul plan. Anvelopele nu trebuie tratate ca niște piese de schimb, ci trebuie alese în funcție de nevoile tale specifice. Anvelopele all-season nu vor avea niciodată un comportament optim în condiții meteo extreme. Vara la temperaturi ridicate și iarna la temperaturi scăzute și în condiții de zăpadă și gheață.În plus, gradul de uzură al unor anvelope all-season este mai mare decât în cazul anvelopelor de vară sau de iarnă, deci vor trebui înlocuite mai frecvent decât în cazul unei combinații sezoniere. Astfel, dacă parcurgi peste 10.000 de kilometri pe an, specialiștii anvelope.ro îți recomandă să alegi anvelope specifice pentru fiecare sezon.Indiferent care este alegerea ta, trebuie să știi că anvelope.ro îți oferă soluții optime în funcție de nevoile tale specifice atunci când vine vorba de alegerea anvelopelor. Găsești pe stoc o gamă variată de anvelope de vară și anvelope all-season, iar în funcție de nevoile tale, vei fi consiliat să-ți alegi anvelopele potrivite. Cu ajutorul configuratorului de pe site vei putea compara toate opțiunile disponibile și poți să faci cea mai bună alegere în funcție de bugetul tău.