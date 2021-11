Ce trebuie sa stii despre noul crossover Ford Puma

Daca vei vizita un showroom Ford, un model iti va atrage in mod deosebit atentia, in primul rand datorita designului exterior, care nu poate trece neobservat. Apoi, la o cercetare mai detaliata, vei descoperi un interior elegant, si o serie de dotari care confera maximul de confort si siguranta.

Economie de combustibil si emisii mai reduse

Cinci moduri diferite de condus

Parcare impecabila, chiar si in cele mai dificile conditii

Un plus de siguranta

Este vorba de noul model de autoturism Ford Puma , lansat la inceputul lui 2020, cu un design de SUV si o motorizare hibrida cu numeroase imbunatatiri. Suntem siguri ca ti-am captat atentia, asa ca iti oferim mai multe detalii legate de noul crossover al celor de la Ford.Modelul este echipat cu motorul pe benzina Ford EcoBoost de 1,0 litri, care a fost desemnat de sase ori Motorul International al Anului. Noul crossover Ford Puma vine cu dotari optionale hibride de 125 si 150 de cai putere, care amplifica performantele motorului pe benzina, aducandu-l la nivelul unui motor conventional de 1,5 litri. Diferenta consta in faptul ca noul model atinge aceste performante cu un consum mai mic de combustibil si emisii mai reduse de noxe.Pentru motorul electric nu este nevoie de alimentare externa, vehiculul avand functia de auto-incarcare, care permite reincarcarea acumulatorului in timpul mersului. De asemenea, consumul de carburant este mai redus si datorita functiei Auto-Start-Stop care face ca motorul sa se opreasca automat cand astepti la semafor sau in coloana, repornind automat atunci cand e selectata treapta intaia de viteza.Noul Ford Puma se adapteaza stilului tau de condus, iar pentru asta nu trebuie decat sa selectezi unul din cele cinci moduri de deplasare presetate. Astfel, poti opta pentru modul de deplasare Normal, sau pentru cel Eco, daca vrei sa faci economie. De asemenea, cand te deplasezi pe un drum acoperit cu zapada sau gheata, poti selecta modul Alunecos, care reduce raspunsul acceleratiei si ajusteaza punctele de schimbare a vitezelor, astfel incat vehiculul sa fie mai stabil pe sosea. Cand te grabesti, poti selecta modul Sport, iar daca vrei sa testezi la maxim performantele masinii poti comuta pe modul Pista. Fiecare mod de condus are teme de culoare unice, care vor fi afisate pe consola de bord cand este selectat.Parcarea in zonele aglomerate este o provocare chiar si pentru cei mai experimentati soferi, ca sa nu mai vorbim de gasirea unui loc potrivit. Cu noul Ford Puma, aceasta operatiune este mult mai facila, datorita camerei video pentru marsarier, ce afiseaza pe consola centrala toate obstacolele pe care nu le poti vedea, ghidandu-te totodata cu ajutorul unor linii virtuale.Daca si asa parcarea ti pe pare dificila, poti lasa totul in seama masinii, mai precis a sistemului sau de asistenta activa la parcare. Cand acest sistem este activat, identifica spatiul de parcare adecvat si directioneaza automat masina.Totodata, atunci cand iesi cu spatele din parcare sau de pe o strada ingusta, sistemul de asistenta pentru unghiul mort detecteaza vehiculele carora le poti taia calea si te avertizeaza in acest sens.Noul crossover Ford Puma pune un mare accent pe siguranta soferului si a pasagerilor, cat si pe cea a pietonilor. Modelul este „blindat” cu tehnologii inteligente de asistenta la condus, reducand considerabil riscul accidentelor. Astfel, asistenta la pre-coliziune te ajuta sa eviti pietonii, biciclistii sau alte obstacole care iti apar in fata, iar in cazul in care nu reactionezi la timp, franeaza automat. Totodata sistemul de asistenta pentru franare de urgenta detecteaza situatiile cand este necesara franarea brusca si optimizeaza presiunea din sistemul de franare, pentru o eficienta maxima.Ar mai fi multe de spus despre acest model, insa te poti convinge „pe viu” de performantele sale, facand o programare pentru un test drive la cel mai apropiat dealer Ford.