Cum alegi în mod corect anvelopele de iarnă potrivite pentru mașina ta

Anvelopele de iarna sunt obligatorii în sezonul rece. Este important ca în momentul în care pleci la drum mașina ta sa fie echipată corespunzător.

Potrivit Codului Rutier, nu există o data fixă la care trebuie să ai mașina echipată cu anvelope de iarnă, însă este precizat că în momentul în care temperaturile scad sub 0 grade Celsius, apar primii fulgi de zăpadă sau este polei, mașina trebuie să fie dotată cu anvelope de iarnă.Experții în domeniu atrag însă atenția că trecerea la anvelope de iarnă trebuie să se facă în momentul în care temperaturile minime scad constant sub 7 grade. Acest lucru se întâmplă, de obicei, prin luna octombrie. Ne aflăm deja în luna noiembrie, iar în zonele montane zăpada s-a depus deja în strat consistent. Prin urmare, toți șoferii trebuie să aibă la ora actuală cauciucuri de iarnă.Când ai nevoie de un set nou de anvelope și cum sa le alegi corectExistă mai multe situații în care un șofer are nevoie de anvelope de iarnă și diferă de la caz la caz/ Iată care sunt acestea:1. Când mașina este nouă și a venit echipată cu anvelope de vară. Este imperios necesar să achiziționezi cât mai repede un set de anvelope de iarnă.2. Când anvelopele actuale s-au uzat și nu îți mai oferă protecție în trafic. Un set de anvelope utilizate mai mulți ani la rând se vor uza în timp și nu vor mai avea aceeași aderență, crescând astfel riscul de accidente.3. Dacă ai un set de anvelope allseason și dorești să faci trecerea la anvelope de iarnă și anvelope de vară.Prin urmare, dacă te regăsești în una dintre situațiile de mai sus este important să achiziționezi cât mai curând posibil un set de anvelope de iarnă pentru mașina ta.Nu este te deloc dificil. Tot ce trebuie să știi seria anvelopelor. Aceasta este inscripționată atât pe anvelopele actuale cât și în cartea mașinii.Dacă te vei uita cu atenție vei putea observa inscripționată o serie de tipul anvelope 185 65 R15. În acest caz 185 reprezintă lățimea exprimată în milimetri, 665 reprezintă înălțimea (exprimată în procent din lățime), iar R15 este diametrul interior al anvelopei.De asemenea, când achiziționezi anvelope de iarnă pentru mașina ta este important să te asiguri că acestea au inscripționate simbolurile "M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S", precum și un fulg de zăpadă. În lipsa acestora, anvelopele nu sunt reglementate de l ...citeste mai departe despre " Cum alegi în mod corect anvelopele de iarnă potrivite pentru mașina ta " pe Ziare.com