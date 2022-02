Cum sa eviti orele petrecute in trafic: 5 metode practice

Orele petrecute in trafic sunt un cosmar pentru oricine. Traficul aglomerat nu te face doar sa intarzii la munca, ci iti strica adesea starea de spirit pentru restul zilei. Uneori, chiar si cea mai calma persoana devine recalcitranta in trafic. Pe de alta parte, traficul iti iroseste mult timp in fiecare zi, timp pe care l-ai putea petrece cu cei dragi sau indeplinind alte responsabilitati. In plus, acesta creste riscul de accidente rutiere.

1. Evita orele de varf

2. Reconfigureaza-ti traseul

3. Foloseste aplicatii pentru urmarirea traficului

4. Evita schimbarea benzii

5. Schimba mijlocul de transport

Bicicleta – cu bicicleta nu vei fi nevoit sa stai la coada interminabila de masini. Pe de alta parte, in orasele mari exista benzi speciale pentru biciclete si nimic nu iti va sta in cale. In plus, mersul pe bicicleta este o forma de miscare.

Motocicleta – pe langa faptul ca este rapida, cu o motocicleta te poti strecura foarte usor printre masini. Astfel, nu vei fi obligat sa stai blocat in trafic. Arunca o privire la gama variata de motociclete disponibila pe motoboom.ro.

Mijloacele de transport in comun – mijloacele de transport in comun te pot ajuta uneori sa ajungi la destinatie mai repede decat cu masina personala. In unele orase, autobuzele au benzi speciale. Alte variante sunt metroul si tramvaiul. Totusi, acestea nu reprezinta intotdeauna o solutie. Atunci cand reteaua de transport in comun nu este bine organizata, drumul poate fi mai lung decat cu masina personala. De aceea, trebuie alese cu atentie mijloacele de transport in comun.

Mersul pe jos – o ultima varianta este mersul pe jos. Nu numai ca face bine pentru sanatate, ci te scuteste si de cozi si unele semafoare. Este o varianta potrivita daca destinatia nu este foarte departe de casa.

Cu toate acestea, deplasarile zilnice sunt o prioritate. Mergem cu masina la job, la facultate, la sala de sport sau sa luam copiii de la scoala. Nu putem renunta la toate aceste lucruri, insa ne putem face viata mai usoara in trafic. Daca si tu te confrunti cu problema traficului, ai ajuns unde trebuie. Iata 5 metode practice care te vor ajuta sa eviti traficul.Orele de varf sunt intervalele orare in care traficul este cel mai aglomerat. Acestea sunt orele de dimineata in care oamenii merg la job/scoala/facultate, precum si cele de seara, in care se intorc acasa. Totusi, orele de varf difera in functie de oras. De obicei, acestea sunt intre 7-9 si 16-18. Solutia este sa pleci dimineata mai devreme cu jumatate de ora de acasa si sa te intorci mai tarziu acasa seara. Chiar daca programul incepe mai tarziu si se termina mai devreme, macar vei evita emotiile negative din trafic. In plus, poti rezolva alte task-uri in intervalele libere de timp sau pur si simplu te poti bucura de o cafea si de liniste.Daca nu vrei sa iti schimbi programul zilnic pentru a evita traficul, o alta solutie este sa cauti o alta ruta, mai putin aglomerata. Foloseste GPS-ul cu incredere pentru a gasi un alt traseu. Acesta iti poate sugera rute pe care nu le-ai luat in considerare pana acum. Cu siguranta ai mai multe variante dintre care poti alege.De asemenea, planifica dinainte ruta pe care o vei folosi. Este posibil ca unele rute sa fie mai bune dimineata si altele seara. Incearca mai multe variante si vezi care este combinatia ce ti se potriveste.Poti utiliza o aplicatie tip GPS care iti ofera informatii in timp real despre starea traficului pe diferite strazi. Waze este o aplicatie foarte utila in acest sens. Totusi, nu utiliza telefonul cand esti la volan, ci foloseste un suport special de smartphone pentru masina.Uneori, ti se poate parea ca masinile de pe cealalta banda se misca mai repede decat cele de pe banda ta. Ei bine, de multe ori acest lucru este doar o iluzie. Astfel, vei alege sa schimbi banda, ca apoi sa ti se para din nou ca masinile de pe banda anterioara s-au pus mai bine in miscare.Daca nici o metoda deja mentionata nu te-a ajutat, ultima solutie ramane schimbarea metodei de deplasare. Ce alte variante ai:Prin urmare, traficul poate fi evitat cu succes prin schimbarea rutelor, evitarea orelor de varf si utilizarea aplicatiilor pentru trafic. De asemenea, poti lua in considerare si alte mijloace de transport, chiar daca acestea nu asigura confortul masinii personale.