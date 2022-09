O Dacia 500 Lăstun readusă la viață a ajuns la Registrul Auto Român. Ce viteză poate atinge "fiara de plastic"

Printre mașinile verificate recent de angajații Registrului Auto Român este un model produs de Dacia de care mulți dintre noi am uitat și pe care nu l-am mai văzut de mult timp în trafic.

O mașină Dacia Lăstun fabricată în 1989 a fost readusă la viață de proprietar. Autoturismul poate atinge o viteză de 16 km/ oră, potrivit unei postări de pe pagina RAR."Lăstun! Dacia 500 Lăstun. O mașină readusă la viață, una dintre puținele care au avut acest noroc, a fost fotografiată de colegii noștri de la RAR Vaslui.Istoria acestor autovehicule a fost una scurtă, exemplarele fiind fabricate între anii 1988 și 1991, primul lot fiind scos la vânzare la un an de la începerea producției.Autovehiculul din imagini a fost fabricat în 1989, iar dintre performanțele sale putem menționa motorul pe benzină de 499 CMC în doi cilindri, care dezvoltă puțin peste 20 CP și poate deplasa mașina, în teorie, cu până la 106 km/h.“Fiara de plastic”, așa cum mai este cunoscută printre pasionați din cauza caroseriei din fibră de sticlă existentă la primele modele, cântărește sub 600 de kilograme", scrie în postarea de pe Facebook."Bunicul Smartului din zilele noastre"Postarea a adunat în scurt timp zeci de comentarii."Arată fix ca mașinuțele care au apărut prin trafic și se conduc cu permis b1.""Eheee... precum un vin bun, o Dacie era mai întâi ținută un an de zile în parcare, să se așeze tabla și să se aplatizeze cauciucurile.""Cele mai reușite mașini pentru oraș.""Un fel de Dacia Spring.""Cred că proiectanții au desenat-o cu mâna stânga sau erau după o beție puternică.Sigur că ne trezește amintiri, este plăcut, dar dacă ne uităm la ea, știți voi ce zic.Ps. 20 CP face trotineta mea electrică dacă îi fac un stage 1.""Bunicul Smartului din zilele noastre.""Are un vecin de-al meu. A crescut iarbă în el de jumăte de metru.""Avea o vecină din bloc. Bancheta din spate era rabatată să intre butelia de gaz când mergea să o schimbe.""Şi la drujbă am mai mulți cai putere!" ...citeste mai departe despre " O Dacia 500 Lăstun readusă la viață a ajuns la Registrul Auto Român. Ce viteză poate atinge "fiara de plastic" " pe Ziare.com