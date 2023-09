Dacia fabricată acum 50 de ani, adusă de proprietar la RAR: "Nici când a ieșit pe porțile fabricii nu arăta așa de bine" FOTO

Modelele produse de Dacia în perioada comunismului mai sunt văzute foarte rar în trafic. Totuși, unii șoferi pasionați dețin astfel de mașini și le întrețin cu grijă. Este cazul unui bărbat din Botoșani care a venit la sediul RAR cu autoturismul Dacia pe care îl are.

Mai multe fotografii cu mașina păstrată într-o stare impecabilă au fost postate pe Facebook."De multe ori, atunci când ne referim la o astfel de mașină, folosim sintagma "bătrâna Dacie", dar celei din imagini nu credem că i s-ar potrivi. Poate, mai degrabă, "lady in red".În ciuda celor aproape 50 de ani trecuți de la data fabricației, acest autovehicul adus de proprietar la RAR Botoșani demonstrează că vechimea nu înseamnă nimic atunci când există pasiune", scrie în textul care însoțește imaginile postate pe pagina Registrului Auto Român.Postarea a strâns în scurt timp sute de aprecieri și comentarii în care proprietarul este felicitat."Asta înseamnă pasiune şi dedicare!""Cine a făcut așa ceva nu e doar pasionat, e expert ori inginer auto, respect.""Nici când a ieșit pe porțile fabricii nu arăta aşa de bine. Asta înseamnă pasiune și dedicare! BRAVO celui care a restaurat-o într-un asemenea mod!""Lămpile de ceață sub bară, greu de purtat la Dacia.""ARTĂ! Pasiune maximă!""Exact ca scoasă din uzină""Frumoasă model până în 77 are tampoane lungi.""Exact ca scoasă din uzină. Am o oarecare invidie, recunosc.""Păcat că nu are aer condiționat!""Aia e mașină recondiționată care stă numa în garaj și dusă pe platforma la expoziții, normal că arată așa.""Ești singurul care a văzut esențialul. Peste 100 de ani tot așa va arată dacă nu circulă pe drumurile noastre."