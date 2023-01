Tor mai mulți români sunt interesați de achiziția unei mașini electrice datorită economiilor pe care le pot face cu combustibilul. Soluția este ideală pentru cei care pot încărca mașina acasă.

Cea mai populară în opțiunile șoferilor rămâne Dacia Spring, datorită prețului mai mic de achiziție.Cât costă să încarci o Dacia SpringEvmarket.ro a făcut un calcul destul de simplu pentru a afla cât costă o încărcare completă la o Dacia Spring. A înmulțiți capacitatea netă a bateriei cu prețul unui kWh pe contractul de furnizare energie electrică.Pentru că Dacia spune că Spring are o baterie cu o capacitate netă de 26,8 KWh, iar prețul mediu pentru persoane fizice acasă (priză standard / Wallbox) este de 1,1 lei/kWh, un plin la Dacia Spring va costa aproximativ 30 lei.Este bine de știut că încărcarea unei mașini electrice la o stație de curent alternativ publică poate costa 50 de lei (1,9 lei/kWh). Pe de altă parte, la o stație cu încărcare rapidă poate ajunge la 90 de lei (3,3 lei/kWh).În cât timp se încarcă o Dacia SpringDurează sub o oră pentru o încărcare 80% la o bornă DC 30 kW și mai puțin de 5 ore pentru o încărcare 100% la un Wallbox de 7,4 kW.Spring are nevoie de mai puțin de 8 ore și jumătate pentru o încărcare 100% la un Wallbox de 3,7 kW și mai puțin de 14 ore pentru o încărcare 100% la o priză standard de 2,3 kW. ...citeste mai departe despre " Cât costă să încarci o Dacia Spring la priza de acasă și la stațiile publice " pe Ziare.com