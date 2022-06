Dacia Spring s-a scumpit succesiv. Cât costă acum modelul revoluționar de mașină lansat cu formula publicitară „sub 20.000 de euro”

Unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, automobilul electric Dacia Spring, a înregistrat cea mai agresivă creștere de prețuri consemnată la un autoturism în primul an de lansare.

Produsă în China și vândută sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.500 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari și al imposibilității uzinei de a livra mai multe produse.Ultima scumpire a adus încă 500 de euro la prețul de bază al mașinii.La lansare mașina costa 18.100 de euro, iar acum se vinde cu 21.400 de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro.27.800 de mașini Dacia Spring s-au vândut în 2021, iar în acest an, pe primele cinci luni, a înregistrat deja 16.000 de unități vândute.Cât costă Dacia Spring în EuropaÎn Germania, Spring costă 22.550 de euro, mașina înregistrând prima creștere de preț de pe această piață, de la lansare.În Franța prețul a crescut la 19.800 de euro, dar rămâne sub pragul de 20.000 de euro.În Polonia, prețul este de 19.700 de euro, iar în Slovacia este de 19.000 de euro.În Italia este disponibilă a treia versiune, în premieră, care se cheamă Business și costă cu doar 50 de euro în plus față de versiunea entry, numită Essential, și care are prețul de 21.000 de euro.