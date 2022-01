De ce ai nevoie de o cameră auto pentru mașina ta

Camera auto a devenit din ce in ce mai populara in ultimii ani. Nici nu este de mirare avand in vedere cate beneficii are pentru soferi.

1. Ai dovezi in caz de accident

2. O camera auto este solutia perfecta pentru soferii indisciplinati

3. Poti preveni fraudele

4. Poti inregistra intreaga ta calatorie pe sosea

Camera auto este o camera de mici dimensiuni care se monteaza pe bordul masinii si inregistreaza totul in timp ce conduci. Este deosebit de utila in caz de accidente si nu numai. Daca nu ai inca o camera foto pentru masina, iata patru motive pentu care sa-ti instalezi una.Acesta este, de departe, principalul motiv pentru care soferii investesc intr-o camera de bord. Pur si simplu, camera incepe sa inregistreze de indata ce pornesti motorul masinii si va surprinde, in timp real, imaginile eficiente si directe in caz de accident.Prin urmare, in cazul in care ai fost implicat intr-un accident, cu ajutorul imaginilor surprinse de camera poti dovedi ca nu ai fost tu cel vinovat. Iar in cazul unui proces, imaginile pot fi folosite ca proba, in instanta.Nu iti face griji ca trebuie sa investesti bani multi. O camera auto ieftina este tot ceea ce ai nevoie.Fiecare sofer a avut cel putin o intalnire neplacuta cu un sofer indisciplinat. Condusul agresiv, viteza si sicanarile in trafic sunt din ce in ce mai frecvente in Romania.Nu numai ca acesti soferi nesabuiti si iresponsabili sunt foarte deranjanti si enervanti, dar pot pune in pericol vietile altor soferi si pasageri. Imaginile surprinse de camera auto te pot ajuta sa-i raportezi. Daca acest lucru s-ar intampla mai des, soferii ar deveni mult mai responsabili.Frauda este una dintre cele mai frecvente probleme. Nu numai ca frauda afecteaza companiile de asigurari, dar isi pune amprenta si asupra conducatorilor auto (a celor cinstiti!).Exista soferi care provoaca intentionat accidente auto doar pentru a da vina pe cealalta parte, cu scopul de a scoate bani de la victima. Este o practica de frauda foarte raspandita in zilele noastre, iar cei care o comit cauta de obicei soferi de masini de lux pe care sa-i santajeze.Pe langa faptul ca scot ilegal bani de la presupusa victima, care de obicei este nevinovata, dar nu are cum sa dovedeasca acest lucru, aceste persoane falsifica, de asemenea, leziuni pentru a incasa banii de asigurare. O camera auto te poate ajuta sa dovedesti ca persoana respectiva a provocat intentionat accidentul.In acest caz, este indicat sa ai o camera video auto fata-spate, care sa surprinda imaginile din toate unghiurile posibile.Ca sofer, nu te poti bucura niciodata de peisaje. O camera auto te va ajuta sa revezi cele mai frumoase imagini din timpul calatoriei. Prin urmare, daca esti pasionat de calatorii, este important sa investesti intr-o camera mai performanta, care sa surprinda peisajele in toata splendoarea lor. Alege o camero auto full HD, iar daca bugetul iti permite, alege o camera auto care filmeaza 4k.