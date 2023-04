Dezvoltă-ți afacerea alături de un partener de încredere: OTP Leasing

Zilnic, noi companii aleg sa isi dezvolte afacerea prin achizitii in leasing. De la intreprinderi mici la corporatii mari, de la start-up-uri pana la agro-antreprenori, toate afacerile doresc sa fie competitive si sa aiba flexibilitatea de a creste constant, respectand in acelasi timp standardele clientilor.

Ce este leasing-ul financiar?

De ce sa alegi OTP Leasing?

Expertiza

Eficienta procesului

Conditii contractuale benefice

Concluzie

Intreprinderile in crestere au nevoie de investitii constante, acestea asigurand viitorul companiei. Totusi, cand vine vorba de extinderea unui business, aceasta decizie poate fi una costisitoare, care necesita multa informare si pregatire. OTP Leasing vine in sprijinul companiilor din Romania care doresc sa investeasca fara a afecta capitalul social al afacerii, oferind pachete de leasing financiar, potrivite pentru orice nevoi. OTP Leasing face parte din Grupul Bancar OTP si este una dintre cele mai importante companii de leasing financiar din Romania.Leasing-ul financiar reprezinta un sistem modern si avantajos de finantare a bunurilor de folosinta indelungata, facilitand extinderea activitatii, cresterea competitivitatii prin retehnologizare si managementul eficient al resurselor.Leasing-ul financiar este un contract de inchiriere care-ti ofera la final posibilitatea sa achizitionezi bunul respectiv si sa devii proprietar contra unei valori reziduale.In contractele de leasing financiar, valoarea adaugata este creata prin utilizarea activelor dobandite. Deoarece finantatorul isi pastreaza proprietatea asupra vehiculului, este relativ usor sa recuperezi achizitiile daca clientul devine insolvabil sau nu isi indeplineste obligatiile de plata.Contractarea unui leasing financiar permite companiei sa achizitioneze bunurile necesare in rate lunare, semestriale sau sezoniere. Bunurile solicitate raman in proprietatea OTP Leasing, compania avand dreptul de a le folosi pe intreaga durata a contractului. Dupa rezilierea contractului si plata valorii reziduale, bunurile devin proprietatea ta.Cu o experienta de peste 15 ani in sfera de servicii financiare si un portofoliu vast de produse, OTP Leasing ofera cele mai bune solutii pentru clientii sai. In urma consultantei personalizate, echipa OTP Leasing asigura obtinerea celei mai optime propuneri pentru afacerea ta.Rapiditatea procesului de obtinere a finantarii este al doilea motiv pentru care OTP Leasing este solutia potrivita pentru afacerea ta in curs de dezvoltarea.Inainte de a primi finantarea, este necesara o analiza detaliata a mai multor aspecte ale companiei. Alegand OTP Leasing, beneficiezi de o echipa de specialisti in domeniu pregatiti sa preia dosarul tau, facand procesul mult mai eficient si economisind timp.Totodata, compania pune la dispozitia clientilor sai o platforma in care se pot completa documentele necesare si in care cererile de finantare pot fi aprobate in 24 de ore, facilitand astfel intregul proces.La OTP Leasing este important ca tu sa alegi pachetul potrivit nevoilor tale. Astfel, poti alege perioada contractuala (nu mai putin de 12 luni, potrivit art. 7, Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 modificata) si frecventa ratelor: lunare, trimestriale sau sezoniere.De asemenea, vei discuta si stabili impreuna cu echipa de specialisti aspecte precum dobanzile sau alte costuri aditionale, in functie de indicatorii financiari, analizati inainte de semnarea contractului de leasing.OTP Leasing Romania vine sprijinul dezvoltarii companiilor cu oferte personalizate de finantare pentru diverse produse, in functie de nevoile afacerii. Contractele de leasing financiar ofera atat mai multa flexibilitate decat alte tipuri de finantare, cat si dreptul de a modifica aspectele contractuale. Acest lucru iti permite sa iei decizii informate si te asigura ca aceasta metoda de finantare contribuie la dezvoltarea afacerii tale.