Elgeka-Ferfelis, reprezentant oficial Shell Lubricants în România, investește în siguranța auto

Elgeka-Ferfelis urmează trendul Shell la nivel global și, începând cu acest an, a dat start unui mini proiect de siguranță rutieră prin care partenerii și colaboratorii companiei, dar si echipa, au beneficiat de cursuri de conducere defensivă. Proiectul s-a desfășurat alături de Romania Driving Experience, care oferă cea mai complexă structură de cursuri de conducere defensivă și sportivă din România.

Câteva reguli pentru condusul în siguranță:

Păstrează-ți concentrarea și nu te lăsa distras de ceilalți pasageri ori de telefonul mobil.

Rămâi în alertă - nu conduce la oboseală ori sub influența alcoolului.

Anticipează - observă ce e în jur, privește cât mai departe și asigură-te că verifici constant oglinzile retrovizoare.

Lasă suficient spațiu - respectă regula celor 3 secunde, care se referă la distanța pe care trebuie să o menții față de mașina în spatele căreia conduci.

Fii conștient de șoferii agresivi și încearcă să-i eviți cât mai mult.

Verifică viteza și ține cont de limitele impuse.

Fii atent la unghiurile moarte.

Despre Elgeka-Ferfelis

Despre Romania Driving Experience

Inițiativa Elgeka-Ferfelis vine în contextul în care țara noastră se plasează de 12 ani pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de decese produse în accidentele rutiere, situație ce ar putea fi îmbunătățită dacă mai mulți șoferi ar urma cursuri de conducere defensivă.„Atât echipa, cât și clienții, au primit ideea cu entuziasm, fiindcă toți conștientizăm această nevoie de a fi în siguranță la volan și de a face tot ceea ce putem pentru ca, la sfârșitul zilei, să ajungem sănătoși acasă la familiile noastre”, a declarat Ana Maria Popa, Business Unit Manager Shell Lubricants.Cursurile Romania Driving Experience au loc la circuitul Motorpark România, iar structura unui curs de conducere defensivă include o parte teoretica, urmată de o parte practică pe circuit.Pe durata sesiunilor practice, cursanții sunt implicați timp de 4 ore în tehnici performante de control a mașinii în scenarii variate de rulare, pe pista de circuit. În centrul experiențelor de la cursuri stă feedback-ul individual, oferit de instructori în urma fiecărui exercițiu derulat de participanți.„Într-un oraș în care majoritatea șoferilor conduc o mașină de companie, fiecare angajator interesat de conducere defensivă ne apropie tot mai mult de o lume mai sigură în trafic. Felicit echipa Shell Lubricants România pentru decizia de a investi în cursuri de conducere defensivă, care în primul rând protejează oamenii și contribuie la formarea unui mindset proactiv în fața provocărilor zilnice de pe șosele”, a spus Silviu Toma, co-fondator Romania Driving Experience și trainer certificat BMW Nivel 2. Elgeka-Ferfelis este una dintre cele mai mari companii de distribuție din sectorul bunurilor de larg consum (FMCG), cu peste 20 de ani de experiență pe piață. Începând cu anul 2008, a devenit importator și distribuitor autorizat Shell Lubricants pentru piața din România și Moldova, comercializând lubrifianți de cea mai înaltă calitate marca Shell. Evoluția brandului și a vânzărilor Shell Lubricants în România a fost una extraordinară în ultimii ani. Țintele de vânzări au fost depășite an de an, lucru recunoscut și răsplătit de Shell în diversele competiții care se organizează la nivel de regiune – de câțiva ani Elgeka-Ferfelis este abonată la titlul de cel mai bun macrodistribuitor Shell în EMEA.Performanța a fost susținută de un portofoliu complet de produse marca Shell Lubricants, de lubrifianți revoluționari precum este Shell Helix Ultra , PRIMUL ulei de motor fabricat din gaz natural. Shell Helix Ultra folosește tehnologia Pure Plus, un proces revoluționar care furnizează un ulei de baza limpede precum cristalul, realizat din gaze naturale. Uleiul nu are, practic, nici una din impuritățile găsite în țiței, ceea ce îl face să dețină o puritate de 99.5%.Mai mult, certificările și aprobările OEM existente reprezintă dovada clară că lubrifianții Shell sunt potriviți pentru echipamentele actuale, aceștia fiind aprobați de importanți producători de echipamente originale, dintre care enumerăm: Ferrari, Hyundai, BMW, VW Group, KIA, Fiat Chrysler Automobile, Renault Nissan, Daimler, Scania, GMRomania Driving Experience oferă cea mai complexă structură de cursuri de conducere defensivă și sportivă din România, cu o echipă formată din instructori certificați internațional de către BMW Driving Academy. Misiunea companiei este de a le permite cursanților să experimenteze în siguranță fascinația de a conduce, iar viziunea acesteia se concentrează pe a deveni cea mai importantă școală de conducere auto defensivă din regiune și de a le forma o gândire proactivă la volan tuturor șoferilor.