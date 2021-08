Boom-ul mașinilor electrice, în următorii 2 ani. Interes tot mai mare în Europa, iar România ţine pasul SONDAJ

Interesul pentru maşinile electrice este în creştere în Europa, 55% dintre consumatori şi 100% dintre managerii de flote declarându-şi intenţia de a cumpăra un astfel de vehicul în următorii doi ani, potrivit sondajului e-Readiness Report 2021, realizat de departamentul de strategie globală din reţeaua PwC.

"Vânzările de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unităţi) din totalul vânzărilor de maşini noi până în 2024, pe cele mai importante şase pieţe din Europa (Franţa, Germania, Italia, Norvegia, Spania şi Elveţia), evoluţie impulsionată de maşinile cu baterii", susţin autorii sondajului.Potrivit sursei citate, segmentul de flotă (B2B) va rămâne cel mai atractiv, cu o cotă estimată la aproximativ 55% din totalul pieţei de maşini electrice, cele mai importante trei criterii avute în vedere pentru aceste achiziţii fiind:imaginea companieistimulentele fiscalereducerea amprentei de carbonPotrivit sondajului, în următorii doi ani, companiile mari vor deţine cele mai mari flote de maşini electrice, în timp ce firmele medii vor înregistra cea mai mare creştere."În ultimii ani consumatorii din Europa au început să devină din ce în ce mai preocupaţi de protejarea mediului ceea ce a dus şi la creşterea interesului pentru maşinile nepoluante. Astfel, piaţa auto are şanse să se redreseze, după criza sanitară, şi printr-o orientare mai mare către vehiculele electrice, mai ales că multe state susţin achiziţia de maşini electrice şi hibride prin stimulente financiare care ajung să reprezinte până la o treime din preţul de vânzare cu amănuntul al acestora pe unele pieţe", spune partener lider pentru industria auto, PwC România, Daniel Anghel.Raportul mai arată că se conturează, totodată, o piaţă a maşinilor electrice second hand. Astfel, vehiculele electrice uzate sunt căutate în principal de către clienţi mai tineri şi cu venituri mai mici.Două treimi (67%) dintre consumatorii europeni care vor să-şi cumpere un vehicul electric (BEV - cu baterii şi PHEV - hibrid plug-in) în următorii trei ani iau în considerare o achiziţie second hand, arată raportul. În prezent, doar 15% dintre proprietarii de vehicule electrice le-au cumpărat la mâna a doua.Autorităţile din România, vor sprijini cumpărarea autovehiculelor nepoluante prin programul Rabla Plus