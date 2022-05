Ford cheamă urgent 350.000 de mașini în service: ”Nu se știe ce provoacă incendiile la motor, chiar și când este oprit”

Ford le cere proprietarilor a 350.000 de vehicule din SUA să le ducă la dealeri pentru reparaţii, în cadrul a trei campanii de rechemări, iar dintre acestea aproximativ 39.000 trebuie parcate în aer liber din cauza riscului ca motoarele să ia foc, transmite Reuters.

Potrivit unor documente publicate joi, 19 mai, Ford afirmă că nu ştie ce provoacă incendiile la unele SUV-uri Ford Expedition şi Lincoln Navigator din 2021.Dar compania spune că incendiile pot avea loc chiar şi atunci când motoarele sunt oprite. Ford are informaţii despre 16 incendii produse sub capotă, 14 fiind vehicule ale companiei de închiriere. O persoană a fost arsă.Compania recomandă ca SUV-urile să fie parcate în aer liber şi departe de clădiri.Până acum, Ford nu a dezvoltat o reparaţie pentru incendii, care par să înceapă în partea din spate a compartimentului motorului, pe partea pasagerului.Din cele 16 incendii, 12 s-au produs în timp ce motoarele SUV-urilor erau oprite, a spus Ford într-un comunicat.Compania spune că nu are informaţii despre extinderea incendiilor la vreo clădire. Ford nu recomandă proprietarilor să nu mai conducă SUV-urile, deşi cei care ar trebui să urmeze instrucţiunile privind parcarea în aer liber ar trebui să-şi contacteze dealerul sau compania.Ford tratează rechemarea ca fiind urgentă şi va folosi aplicaţii şi e-mailul pentru a notifica clienţii, de îndată ce va elabora o listă de proprietari şi adrese de vehicule."Lucrăm non-stop pentru a determina cauza principală a acestei probleme şi remedierea ulterioară, astfel încât clienţii să poată continua să se bucure de utilizarea vehiculelor lor", a declarat Jeffrey Marentic, director general pentru vehiculelor de pasageri Ford, într-un comunicat.Ford a început să investigheze informaţiile despre incendii pe 24 martie.Incendiile par să fie limitate la SUV-urile construite între 1 decembrie 2020 şi 30 aprilie 2021. Compania spune că nu are informaţii de incendii la vehiculele construite înainte sau după acele date.De asemenea, producătorul auto recheamă aproximativ 310.000 de camionete grele, deoarece airbagul şoferului s-ar putea să nu se umfle în caz de accident. Rechemarea acoperă unele camioane F-250, 350, 450 şi 550 din 2016.Praful poate pătrunde în cablurile airbag-ului din volan, deconectând curentul electric.Dealerii vor înlocui cablurile de la volan.