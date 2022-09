Ford recheamă în service aproape 20.000 de SUV-uri. Risc ridicat de incendiu

Ford Motor recheama 198.000 de SUV-uri in Statele Unite, pentru a inlocui ansamblul motorului aerotermei, dupa raportarea a 25 de incendii, a anuntat joi compania, transmite Reuters.

Rechemarea acopera vehiculele Ford Expedition si Lincoln Navigator din anii 2015-2017. Ford a spus ca a avut trei rapoarte de incendii legate de daune materiale aduse structurilor si unul care implica rani minore.Ford va anunta proprietarii incepand cu 12 septembrie.Rechemarea nu are legatura cu rechemarile de siguranta aprobate in iulie, referitoare la vehiculele Expedition si Navigator mai noi, din 2021, pentru un risc de incendiu in compartimentul motorului care provine din cutia de jonctiune a bateriei, a spus Ford.Datele au aratat ca problema din noua rechemare afecteaza vehiculele cu un kilometraj mai mare, a spus compania.Ford a mai spus ca recheama 1.175 de vehicule electrice Mustang Mach-E din modelul anului 2022, deoarece este posibil ca semiaxele puntii dreapta-spate sa fi fost fabricate incorect si o piesa s-ar putea rupe.Dealerii vor inspecta si vor inlocui semiaxele din dreapta-spate dupa cum va finecesar.Ford a spus ca nu are rapoarte de defectiuni in randul proprietarilor, dar luna trecuta a aflat ca uzina de asamblare din Cuautitlan, Mexic, a identificat 2 vehicule cu axele respective rupte.Ford a efectuat in acest an cele mai multe rechemari, in rindul producatorilor auto din Statele Unite, cu 52 de campanii separate de rechemare, acoperind aproximativ 7,4 milioane de vehicule. ...citeste mai departe despre " Ford recheama in service aproape 20.000 de SUV-uri. Risc ridicat de incendiu " pe Ziare.com