Schimbare de direcție la Ford. Gigantul autovehiculelor comerciale anunță că urmează să vândă doar mașini electrice

Ford Europa împreună cu 27 de companii au semnat un apel către Uniunea Europeană (UE) pentru a se asigura că toate maşinile şi vehiculele comerciale noi din Europa au emisii zero.

Conform acordului, anul în care producătorul se va specializa doar pe mașini electrice este 2035.Într-o scrisoare comună trimisă marţi legislatorilor UE, semnatarii insistă că eliminarea de pe drumuri a vehiculelor care ard combustibili fosili este imperativă pentru ca Europa să-şi atingă obiectivul de zero emisii până în 2050. Aceasta include adoptarea unei legislaţii care stabileşte standarde şi un calendar clar de urmat pentru industrie şi furnizori, pentru a asigura tranziţia la vehiculele electrice."Ne propunem ca toate vehiculele Ford să aibă emisii zero până în 2035. Pentru a realiza acest obiectiv cu succes, factorii de decizie din UE trebuie, de asemenea, să stabilească obiective naţionale obligatorii pentru o infrastructură de încărcare electrică fără probleme, care să răspundă cererii tot mai mari de vehicule electrice", a declarat Stuart Rowley, preşedinte, Ford Europa.Factorii de decizie din UE decid în prezent cu privire la noi reguli privind maşinile eco, în urma unei propuneri a Comisiei UE susţinută de semnatari conform căreia numai maşinile şi autovehiculele comerciale noi cu emisii zero pot fi vândute în întreaga UE începând cu 2035. Parlamentul European şi guvernele UE îşi vor decide poziţiile în iunie, legea finală urmând să fie adoptată în toamnă.Pentru Ford Europa, drumul către vehicule cu emisii zero este pavat de o nouă generaţie de şapte vehicule de pasageri şi vehicule comerciale, complet electrice, complet conectate, care vor veni în Europa până în 2024. În frunte se află Mustang Mach-E, care anul trecut a obţinut evaluări maxime de siguranţă şi ecologice de la Euro NCAP şi Green NCAP şi E-Transit, care a primit distincţia de aur de la Euro NCAP pentru sistemele sale avansate de asistenţă a şoferului.În luna martie, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa, acest proces fiind condiţionat de aprobările autorităţilor relevante şi ca urmare a consultărilor. Ford şi Ford Otosan speră ca procesul de transfer al proprietăţii să fie finalizat în cel de-al treilea trimestru al anului 2022.