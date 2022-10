Honda Civic Sedan - aceeași pasiune într-o formă nouă

Honda Civic Sedan 2022, complet reproiectată, se plasează pe un loc fruntaș în clasamentul general al mașinilor compacte datorită interiorului său elegant, scaunelor primitoare și performanțelor pline de viață. Noua Honda Civic beneficiază de o cabină revizuită și modernă, economie excelentă de combustibil, o mulțime de tehnologii noi și manevrabilitate peste medie.

Este Honda Civic o mașină bună?

Diferențele dintre Civic 2021 și Civic 2022

Un interior spațios, pentru drumuri confortabile

Este Honda Civic o opțiune viabilă de cumpărare?

De la capacitățile sale de condus active până la interiorul confortabil și plin de funcții, Honda Civic Sedan 2022 face totul bine, așa cum ne-a obișnuit, la fiecare generație anterioară. Dacă sunteți interesat de un sedan semi-compact, modern, eficient și cu un stil aparte, această mașină ar trebui să fie pe lista scurtă. Iar cu un buget mai mare, senzațiile sportive pot deveni o bucurie zilnică.

Pe scurt, da, Honda Civic este un sedan bun. Dând startul celei de-a 11-a generații a modelului, Civic 2022 se bazează pe tot ceea ce a făcut din acest vehicul una dintre cele mai populare mașini.Civic se manevrează cu entuziasm și trece prin viraje cu încredere datorită aderenței excelente la drum, direcției ușoare și receptive și frânelor puternice. Acest lucru nu îi afectează însă ținuta de drum confortabilă și echilibrată.Civic are o manevrabilitate atrăgătoare, o rulare confortabilă și o economie de combustibil excelentă, iar motorizările sale sporesc credibilitatea acestei Honda pe stradă. La interior, Civic este plin de tehnologie, iar totul este învelit într-un design cool și modern. Ambele rânduri de scaune sunt spațioase și confortabile, în timp ce portbagajul este de dimensiuni impresionante pentru segment. Multe site-uri de profil au numit Civic cea mai bună mașină pentru segmentul său în 2022, deoarece are cea mai bună combinație de calitate și valoare din clasa sa.Honda Civic 2022 este complet reproiectat, astfel că există multe diferențe între acest model și Civic 2021. Pe lângă noul stil interior și exterior, noul Civic primește un sistem de infotainment cu ecran tactil standard, un ecran tactil opțional mai mare și noi caracteristici disponibile, cum ar fi un instrumentar de bord digital, încărcare wireless a dispozitivelor, Android Auto și Apple CarPlay wireless și un sistem stereo Bose.Honda adaugă, de asemenea, scaune față noi și mai confortabile la modelul 2022 și extinde spațiul pentru picioare din spate în hatchback cu 3,5 centimetri. Una din motorizările sedanului Civic primește o creștere de 6 cai-putere, iar economia de combustibil în toată gama de versiuni este îmbunătățită.Civic hatchback are o capacitate de cinci persoane. Scaunele din față ale acestei versiuni de caroserie au fost reproiectate cu o ergonomie mai bună și perne mai confortabile. Șoferul se bucură și el de o bună vizibilitate exterioară.Nu există modificări în ceea ce privește dimensiunile spațiului pentru cap sau picioare din spate la Civic sedan. Adulții pot încăpea confortabil pe bancheta din spate, la fel ca și în cazul generației precedente a modelului Civic.Pur și simplu, Civic este o alegere de top în această clasă și vă oferă mai multe opțiuni. Puteți rămâne la un sedan sau puteți opta pentru un model hatchback, care permite un altfel de transport. Dacă doriți să vă mențineți costurile reduse, puteți cumpăra un model de bază și puteți beneficia totuși de o listă lungă de funcții standard de infotainment și asistență pentru șofer. Pentru cei care doresc performanță, vă puteți extinde bugetul și optați pentru un model cu motor turbo.