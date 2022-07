Mașina electrică care va concura cu Tesla: ”Preț competitiv și autonomie de rulare lungă” FOTO

Hyundai Motor a lansat joi primul sau sedan electric, Ioniq 6, pe care producatorul de automobile sud-coreean pariaza ca va castiga o cota mai mare din piata vehiculelor electrice (EV) dominata de Tesla, transmite Reuters.

Ioniq 6 este unul dintre cele peste 31 de modele electrice pe care Hyundai Motor Group, care include Hyundai Motor, compania sora Kia Corp si marca premium Genesis, intentioneaza sa le introduca pe piata pana in 2030 pentru a-si asigura 12% din piata globala a vehiculelor electrice.Cu ajutorul noului sedan, Hyundai isi va extinde gama de vehicule electrice dincolo de crossoverele si SUV-urile actuale, pentru a concura fata in fata cu cel mai bine vandut sedan Model 3 de la Tesla.Hyundai si Kia au fost deja pe locul al doilea in privinta livrarilor de vehicule electrice la nivel global, cu exceptia Chinei, in perioada ianuarie-mai a acestui an, cu o cota de piata combinata de 13,5%, care a fost a doua dupa Tesla, de 22%, potrivit firmei de cercetare SNE Research.Ioniq 6 va avea un pret cuprins intre 55 de milioane de woni (41.949,51 dolari) si 65 de milioane de woni pentru piata sud-coreeana."Ioniq 6 va putea concura cu Tesla in sectorul sedanelor electrice de serie, avand in vedere pretul competitiv si autonomia de rulare lunga", a declarat Lee Jae-il, analist la Eugene Investment & Securities. ...citeste mai departe despre " Masina electrica care va concura cu Tesla: "Pret competitiv si autonomie de rulare lunga" FOTO " pe Ziare.com