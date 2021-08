Inchiriaza de la Go To Globalcar - cum suna ofertele rent a car direct din aeroport

Tot mai multi turisti apeleaza la rent a car, o varianta ce le asigura posibilitatea de a se deplasa oricand, cu masina disponibila dupa bunul plac. Ofertele de rent a car sunt tot mai diversificate in ultima vreme. Iar competitivitatea aceasta intre firmele nisei o resimte si clientul. Acesta are de ales intre variante fel de fel, printre care si cele care ii permit sa plece cu masina gata pregatita, de cum ajunge in aeroport.

Inchirieri auto pentru cele doua aeroporturi mari din capitala

La ce costuri sa va asteptati

Go To Globalcar cu pagina oficiala www.goto-globalcar.ro pune la dispozitie o flota auto diversa pentru toti cei care au nevoie de acest tip de serviciu. Tocmai datorita pozitiei strategice a sediului, doritorii pot inchiria direct din aeroport. La fel de practic este insa sa isi rezerve masina dorita completand formularul online.Prin Go To Globalcar puteti opta pentru inchirieri auto Otopeni sau pentru inchirieri din aeroport Baneasa. Oricum ar fi, serviciile sunt avantajoase pentru clienti. Stim ca aceasta practica a inchirierii auto poate avea taxe ascunse, intrucat unii chiar fac asta. De aceea este de preferat sa alegeti o firma competenta, autorizata, care va poate oferi servicii de rent a car si poate ceva mai mult - transparenta si corectitudine. Nu veti dori sa va treziti la finalul perioadei de inchiriere ca mai aveti de achitat cine stie ce taxe.Aceasta firma de inchirieri auto bucuresteana nu impune limita de kilometraj si in pretul de inchiriere include toate taxele, precum si asigurarea obligatorie, precum si cea Casco, full. Masina vine echipata corespunzator, verificata tehnic inainte, cu rezervor plin si...gata de drum.Chiar daca mai ales sezonul de vara este unul plin la capitolul inchirieri auto, aveti de unde alege masina potrivita. Este luna aceea din an cand tot mai multi se intorc in tara pentru a petrece concediul aici. Aleg de regula masini potrivite intraurban si in mod special cele de familie. O agentie de rent a car care se respecta e musai sa aiba in flota sa auto optiuni dintre cele mai variate. Ori la Go To Globalcar veti gasi de la cele de lux la cele din clasa economy.Daca veti dori flexibilitate, ati ales foarte bine! In functie de numarul de zile de inchiriere auto si de alte detalii puteti obtine un cost total mai bun. De altfel este cu atat mai avantajos sa optati pentru inchirierea pe termen mediu.Masinile puse la dispozitie sunt noi si arata foarte bine. Aveti siguranta ca veti petrece sejurul confortabil. O estimare de pret puteti obtine si online, daca veti lua contact cu echipa.Inchirierea direct din aeroport este pe de alta parte o necesitate. Zboruri intarziate sau amanate care va aduc in postura de turist ajuns in tara in miez de noapte nu trebuie sa insemne un chin sa gasiti si mijloc de transport din aceasta locatie. Ofertele de rent a car sunt practice.Contact:Go To Global CarOtopeni,Bld Aeroportului, Romania+40 737 452 540+40 737 452 541office@goto-globalcar.ro