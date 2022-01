Intretinerea masinii de serviciu: 4 recomandari practice

Atunci cand pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu ai nevoie de o masina pusa la dispozitie de angajator, iti revine responsabilitatea intretinerii acesteia. Unele companii dezvolta strategii de fidelizare a angajatilor prin oferirea posibilitatii de a achizitiona masinile de serviciu dupa un anumit ciclu, motivandu-i astfel sa le ingrijeasca mai bine. Simpla justificare ca automobilul te ajuta sa iti faci treaba ar trebui sa fie suficienta pentru a-l pastra in bune conditii. Iata cateva sfaturi ce tin de siguranta si confort.

Aspectul

Anvelopele

Sistemul de lumini

Instalatia de climatizare

O masina inscriptionata este reclama mobila pentru firma pe care o reprezinti. Cu cat arata mai bine ingrijita, cu atat prezinta mai multa incredere pentru clienti si partenerii de afaceri. Lipsa unor elemente de inscriptionare nu trebuie insa sa te determine sa neglijezi curatarea ei. In momentul in care cobori din acea masina, esti reprezentantul unei companii. Spalarile regulate sunt importante pentru exterior, in timp ce in interior trebuie sa mentii curatenia cat mai mult timp. Atunci cand esti grabit sa ajungi la o intalnire, apeleaza la un program de spalare expres, urmand ca atunci cand vei avea mai mult timp la dispozitie sa o cureti pe indelete.Cauciucurile reprezinta singura interactiune a masinii tale cu suprafata pe care ruleaza. De felul cum se comporta acele cateva zeci de centimetri de cauciuc pe asfalt in orice conditii depinde stabilitatea vehiculului. In primul rand, acestea trebuie sa aiba suficienta adancime a benzii de rulare. Apoi, trebuie sa fie adaptate la conditiile de drum. Echiparea cu anvelope de sezon nu este doar o indeplinire a criteriilor legale in vigoare, ci o masura pe care o iei pentru a ajunge in siguranta la destinatie. Adaposteste in siguranta celalalt set de roti in extra-sezon si inlocuieste-te la fiecare 5 ani sau cand capata o uzura peste masura. Intretinerea cauciucurilor se face si respectand indicatiile producatorului cu privire la presiunea din roti, tinand cont de volumul de incarcare. Unul sau mai multe cauciucuri dezumflate sau umflate peste masura influenteaza negativ functionarea sistemelor de directie si de franare ale masinii. Presiunea din roti fluctueaza si din cauza diferentelor de temperatura sau cand masina stationeaza cateva zile la rand.Buna functionare a sistemului de lumini nu te scuteste doar de o amenda sau de retinerea certificatului de inmatriculare. Indiferent de momentul din zi sau din noapte si de conditiile meteo prin care te deplasezi, trebuie sa vezi si sa fii vazut. Altfel, riscul de producere a unui accident de circulatie este major. In cazul defectiunilor minore, daca ai un pic de indemanare, iti vei putea continua deplasarea in siguranta. Inlocuirea unui bec sau a unei sigurante, aplicarea unui manson termocontractabil cu gel sunt operatiuni simple pe care le poti face in regim Do It Yourself chiar si intr-o parcare, urmand ca odata ajuns la destinatie sa verifici cauza problemei cu ajutorul unui specialist.Indiferent de sezon, ai nevoie de o instalatie de climatizare functionala. Indiferent ca parcurgi distante mari sau doar naveta zilnica de acasa pana la birou, pe timp de vara este important sa functioneze aerul conditionat. In lunile de iarna, nu te poti deplasa fara caldura. Din acest motiv, la fiecare 6 luni este important sa soliciti verificarea instalatiilor de climatizare si ventilatie. In lunile cand nu le utilizezi (aerul conditionat iarna si caldura vara) – componentele pot acumula bacterii periculoase pentru sanatatea ta si a pasagerilor. Astfel, inainte de a incarca instalatia cu feron, intreaga tubulatura trebuie igienizata.Masinile de serviciu parcurg un numar de kilometri peste media automobilelor, avand si o uzura pe masura. Acest fapt necesita o grija suplimentara pentru intretinere. Programeaza reviziile la timp si tine cont de recomandarile de mai sus pentru a te bucura cat mai mult timp de un vehicul functional.