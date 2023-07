Lamborghini are clienţi până la finele lui 2025 pentru primul său model hibrid: Are un motor pe benzină şi trei electrice

Amatorii de automobile sportive Lamborghini sunt la fel de interesaţi să deţină un hypercar de tip plug-in hibrid ca şi pentru un vehicul echipat doar cu un motor pe combustie, transmite Bloomberg.

Modelul Revuelto are cumpărători până la finele lui 2025, a declarat miercuri, 5 iulie, directorul general de la Lamborghini, Stephan Winkelmann.Revuelto are un motor V12 pe benzină, dar şi trei motoare electrice, fiind capabil să ruleze şase mile (aproximativ 10 kilometri) numai pe baza bateriei iar livrările sunt programate să înceapă la finele acestui an.De la finele lui 2025, Lamborghini va vinde numai automobile cu sisteme de propulsie plug-in hybrid, reducând la jumătate emisiile de CO2 comparativ cu actuala gamă de modele. Însă abia în 2028 Lamborghini va introduce primul său model electric, în timp ce rivalul Ferrari vrea să facă acelaşi lucru încă din 2025.Germania a contestat cu succes planului Uniunii Europene de a interzice vânzarea de automobile noi cu motoare pe combustie din 2035, obţinând o excepţie pentru combustibilii sintetici, în încercarea de a proteja constructorii de automobile sportive precum Porsche AG şi Lamborghini.Chiar dacă există cerere mare pentru Revuelto, comenzile pentru ultimele modele Lamborghini propulsate de motoare convenţionale sunt de asemenea solide, a precizat Winkelmann. Constructorul a vândut întreaga sa gamă de modele pentru următorii doi ani.În primele şase luni din 2023, vânzările Lamborghini au crescut cu 5% până la 5.341 de automobile. Pentru întregul an, producătorul de automobile sportive mizează pe o creştere a profitului de cel puţin 25%, după un avans record de 36% în primele trei luni ale anului.După ce a alocat 1,8 miliarde de euro pentru tranziţia la modele de tip plug-in hibrid, Lamborghini ar putea majora investiţiile odată cu introducerea primului model pe bază de baterie, a precizat Winkelmann. Acesta a adăugat că acesta va fi un model cu patru locuri adecvat pentru utilizarea de zi cu zi.