Lamborghini și-a prezentat primul model hibrid. Revuelto are patru motoare și atinge 350 de km/h VIDEO

Producătorul auto italian Lamborghini a anunțat o premieră în istoria sa de 60 de ani: primul model hibrid plung-in, denumit Revuelto.

Noul model are un motor de 12 cilindri pe benzină și trei motoare electrice, cele două sisteme însumând 1.015 cai putere, relatează CNN. Viteza maximă pe care o va putea atinge este de 350 de km/h.Modelul hibrid se va putea încărca și la priză. Revuelto are transmisia poziționată în spatele motorului pentru a face loc bateriilor, astfel că, în ciuda acumulatorilor grei, va păstra o distribuție optimă a greutății.De asemenea, bateriile se încarcă și prin frânare sau prin preluarea intermitentă de energie de la motorul pe benzină.The all new flagship Lamborghini Revuelto. Instant masterpiece!📹 @mr_automotive_ pic.twitter.com/AX0WptEGVb— Motor Magnet (@Motor_Magnet) March 29, 2023Când bateriile nu mai au suficientă energie pentru modul electric 100%, mașina trece în regimul hibrid, alternând între propulsia electrică și cea pe benzină sau pe un mixt între acestea, în funcție de necesitate.Puterea motorului pe benzină, împreună cu cea furnizată de un motor electric, este transmisă doar la roțile din spate prin intermediul unei transmisii cu opt trepte. Alte două motoare electrice furnizează putere pentru roțile din față, oferind un sistem 4x4.Caroserie este fabricată din fibre de carbon.A new paradigm for super sports cars is here.Introducing Lamborghini Revuelto.The first ever super sports V12 hybrid plug-in HPEV.Ready to drive you beyond.#Lamborghini #Revuelto #FromNowOn pic.twitter.com/rmvnv5zSJZ— Lamborghini (@Lamborghini) March 29, 2023Constructorul auto nu a anunțat încă ce preț va avea Revuelto, dar este de așteptat să nu fie sub 500.000 de dolari.