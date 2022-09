Mâine e ziua în care poți testa mașini electrice și poți pedala alături de campioni

Vrei să fii parte la o încă o zi cu mai puține emisii de CO2 în București? Ai ocazia să o faci mâine, 24 septembrie, la Marșul mașinilor eco friendly , ajuns la a 5-a editie și la We Bike Romania , marș al bicicletelor și trotinetelor, ajuns la ediția a 3-a. Evenimentul începe de la ora 10.00 în parcarea Bibliotecii Naționale a României.

Participanții pot testa o mașină electrică sau hibrid sau pot să se alăture marșurilor cu propriile mașini eco friendly. Pot merge cu bicicleta și trotineta electrică sau se pot delecta, în parcare, cu carturile electrice. Dacă nu ai bicicletă sau trotinetă, nu-i nimic: vei găsi acolo biciclete sau vei primi vouchere pentru a te alătura marșului cu trotineta electrice.

Asociația SMARTICITY

pilotul de curse Dominic Marcu,

înotătorul Robert Glință

Lăcramioara Perijoc,

Claudia Nechita

Krista Incze,

Dacă ajungeți la Marșul mașinilor eco friendly, aveți șansa să vedeți și o premieră europeană: un model Tesla, transformat în mașină de curse, cu care concurează în acest an Dominic Marcu în Campionatului Național de Viteză în Coastă (CNVC).

"Un atribut foarte important pe care mașinile electrice îl au este acela al sustenabilității: zero emisii înseamnă aer mai curat în orașe și totodată o dovadă a responsabilizării noastre în fața mediului, un pas pe care trebuie să îl facem spre binele nostru, al tuturor. Îmi propun să creștem nivelul de conștientizare legat de impactul asupra mediului pe care mașinile îl au, motiv pentru care aleg să concurez cu o mașină electrică pentru a reduce amprenta de carbon.(...) . La fiecare etapă competițională mașina vă fi încărcată cu ajutorul soluției E.ON Drive.", a declarat Dominic Marcu.

Mégane E-TECH Electric,

Eduard Grosu.

puterea exemplului personal are un impact foarte mare în societate și poate schimba comportamente, prin soluții simple și la îndemână", - Camelia Spătaru, președinta Asociației Smarticity si jumptosmart.ro "Prin evenimentele noastre, transmitem mesajul că, uneori, lupta împotriva schimbărilor climatice ține și de comportamentul fiecăruia dintre noi. Iar noi credem cu tărie că- Camelia Spătaru, președinta Asociației Smarticity si jumptosmart.ro Partener oficial al evenimentului :E.ON România. Parteneri principali : Renault, Dacia, Nissan. Parteneri ai evenimentului Poșta Română, PROFI, Spark, Evolio, Salonul Auto București, EFDEN, AERO, LIME, Magiun Topoloveni, I’Velo, Go4FUN, Adevărații VeloPrieteni

Parteneri instituționali : Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Departamentul pentru Situații de Urgență. :E.ON România.: Renault, Dacia, Nissan. Parteneri ai evenimentului Poșta Română, PROFI, Spark, Evolio, Salonul Auto București, EFDEN, AERO, LIME, Magiun Topoloveni, I’Velo, Go4FUN, Adevărații VeloPrieteni: Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Departamentul pentru Situații de Urgență.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe https://www.facebook.com/oraseinteligente

TRASEU MARȘURI

Traseul pentru biciclete/ trotinete

Traseul pentru mașini

Evenimentul, organizat detransmite mesajul că fiecare dintre noi are un rol important în eforturile de reducere a poluării din orașe, mai ales a celei din trafic. Astfel, evenimentul se alătura multor alte demersuri care pledează în favoarea unui transport urban mai curat și mai sigur, care să ajute la creșterea calității vieții în orașe.La Marșul mașinilor, participanții vor avea ocazia să conducă în aceeași coloană cucare a revoluționat motorsportul de la noi, conducând o mașină electrică la Campionatele Naționale de Viteză în Coastă. Alături de el, va fi și- primul român medaliat cu aur pentru România la un Campionat European de natație,vicecampioană europeană la box,- prima pugilistă din țară care câștigă un meci la JO,vicecampioană la lupte feminine și mulți alții.În premieră, participanții vor vedea șidupă lansarea oficială, care a avut loc zilele trecute.Și tot mâine, bucureștenii, dar nu numai, au ocazia să pedaleze în oraș, alături de cel mai bun ciclist român,Alături de Edi Grosu, îi vei cunoaște și pe ceilalți coechipieri din pluton, campionii naționali de ciclism la juniori: Gogea Elena, Flavius Enescu Orzan Antonia, Percea Tudor, dar și echipa de copii a Clubului ASC Olimpic Zărnești, precum și echipa de triatlon de la București Sport Club Elite.La eveniment participă, ca și în anii trecuți, reprezentanți ai unor ONG-uri care promovează transportul curat, tineri olimpici, personalități din cultură, sport, reprezentanți ai Guvernului, ai unor administrații publice locale, ai unor companii din industria auto- implicați în transformarea "verde" a transportului urban, precum și din zona de transport alternativ și a infrastructurii de încărcare electrice.10.00 -11.00 Sosirea participanților în parcarea Bibliotecii Naționale a României/ morning coffee / vizitare standuri mașini/ biciclete / drive test.11.00- 12.00 Plecarea în marșuri.11.00 -12.00 Desfășurarea marșurilor.12.00 Sosire și declarații de presa.va fi: Biblioteca Națională – Bulevardul Unirii - Piața Alba Iulia – Bulevardul Unirii – Piața Unirii – Bulevardul Ion C. Brătianu- Piața Universității – Piața Romană- Piața Victoriei- Calea Victoriei- Națiunile Unite- Piața Constituției – Piața Unirii- Biblioteca Națională.va fi: Biblioteca Națională – Bulevardul Unirii - Piața Alba Iulia – Bulevardul Unirii – Piața Unirii – Bulevardul Ion C. Brătianu- Piața Universității – Piața Romană- Piața Victoriei- Statuia Aviatorilor- Piața Charles de Gaulle, Arcul de Triumf- Piața Charles de Gaulle, Piața Victoriei- Piața Romană- Piața Universității – Bulevardul Regina Elisabeta – Piața Operei- Splaiul Independentei – B-dul Libertății- Piața Constituției- Biblioteca Națională.