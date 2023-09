Mașina electrică românească fabricată la Cluj. Arată ca o navă spațială, are o autonomie de 300 km și întoarce toate privirile FOTO

O mașină electrică a viitorului, concepută și realizată la Cluj-Napoca, a intrat în perioada de probe. Prototipul a fost omologat deja de RAR în vederea efectuării testelor pe stradă, iar următorul pas presupune trecerea la o serie limitată de aproximativ cinci bucăți.

Mașina electrică „Made in Cluj” are o caroserie din fibră de carbon și o autonomie de 300 de kilometri.Proiectul a fost inițiat și lansat în urmă cu patru ani de startup-ul NewCar4Future, iar principalul investitor este Voicu Oprean, fondatorul companiei clujene AROBS Transilvania Software, care a cooptat, pentru partea de design pe Szabo Peter din Târgu Mureș, și alți parteneri. Prototipul a fost realizat la Cluj-Napoca și a primit deja numere de înmatriculare de teste, fiind omologat de RAR, potrivit cluj24.ro.„Este o mașină electrică gândită, concepută și dezvoltată la Cluj-Napoca. Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN), cu firme și persoane fizice pasionate de construirea și testarea limitelor tehnologice într-un domeniu atât de frumos, dar și foarte concurențial. În acest proiect am reușit să îmbinăm talente și resurse de design, inginerie mecanică, electrică și electronică, dar și hardware și software. Marea provocare este acum atragerea de fonduri pentru prima serie de producție”, a declarat Voicu Oprean, investitor principal NewCar4Future, fondator și CEO al AROBS, potrivit sursei citate.”Investiția de până acum în dezvoltarea prototipului a fost de aproximativ 500.000 de euro”, a spus Adrian Donca, Business Development Manager al proiectului. Potrivit acestuia, mașina a fost omologată în vederea efectuării testelor pe stradă, iar următorul pas presupune saltul de la prototip la o serie limitată, de aproximativ 5 bucăți.Mașina este realizată din fibră de carbon, cântărește 2 tone și poate prinde o viteză maximă testată de 120 de km pe oră. Interiorul are patru locuri și este din piele ecologică. Bateriile sunt românești și alimentează două motoare electrice amplasate în roțile din spate, autonomia asigurată fiind de 300 de km. Prototipul dispune de frână regenerativă și nu are oglinzi laterale, ci un sistem de camere video cu două ecrane amplasate în bord.Bordul electronic futurist include o consolă centrală cu touch screen de unde se schimbă electronic inclusiv viteza, neavând un schimbător de viteze clasic, și unde sunt afișate diverse date privind răcirea bateriei, a motoarelor și consumul de energie.Portierele se deschid cu ajutorul unui senzor, trebuie doar să apropii mâna de o zonă prestabilită din exteriorul mașinii. Pornirea și oprirea se fac cu ajutorul unei aplicații de smartphone.Dezvoltatorii proiectului intenționează să prezinte mașina în luna ianuarie a anului viitor la Consumer Electronics Show (CES) la Las Vegas și caută soluții de finanțare pentru transportul prototipului cu vaporul până în SUA....citeste mai departe despre " Mașina electrică românească fabricată la Cluj. Arată ca o navă spațială, are o autonomie de 300 km și întoarce toate privirile FOTO " pe Ziare.com