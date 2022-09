Mașină fabricată în 1948, adusă pe roți la Registrul Auto Român: "Ar trebui să-i luați talonul, că este prea veche" FOTO

Pe pagina Registrului Auto Roman de pe Facebook sunt publicate frecvent poze cu masini carora proprietarii le fac improvizatii elaborate care contravin legii sau imagini cu masini pe care foarte rar le vedem in trafic.

Este cazul unei masini fabricate in 1948, refacuta de proprietar aproape complet in urma cu 3 ani, dupa cum scrie in textul care insoteste imaginile."O RARitate: Packard Custom Eight Deluxe. Aceasta masina fabricata in 1948 are un motor de 5.2L pe benzina, cu 8 cilindri in linie, iar proprietarul a refacut-o aproape in totalitate in anul 2019."Reactii pline de admiratieCei care au comentat la postare se declara impresionati de masina."Nici masinile din ziua de azi nu au atata eleganta. Frumoase forme la acea vreme, dar si in prezent.""Asta pasiune, nu diesel cu dpf off, egr off si burlan pe 80, sa afume mai ceva ca mocanita.""RARitate.... Superba.""Mamma mia, ce masina!""Interesant ca a trecut RAR-ul fara centuri de siguranta!""Nu inteleg de ce aceste automobile nu primesc numere de inmatriculare speciale, distinctive, ceva care sa indice ca este automobil istoric, de exemplu litera H in loc de indicativul judetului sau orice alta idee care sa le faca distincte, asa cum se intampla cu vehiculele zero emisii.""Eu sunt de parere ca ar trebui sa ii luati talonul, ca ii prea veche."