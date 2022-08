Improvizația unui român care a venit cu mașina la RAR: Putea fi activat cu telecomanda din torpedou. "Ce-i drept, frumoasă lucrarea"

Un șofer din Bacău s-a prezentat la sediul Registrului Auto Român pentru a obține certificatul de înmatriculare care îi fusese reținut pentru că nu avea ITP-ul.

Acesta a improvizat un sistem elaborat, controlat printr-o telecomandă, prin care gazele erau evacuate înainte de toba finală, scrie pe pagina Registrului Auto Român de pe Facebook."Posesorul acestui autovehicul a venit la RAR Bacău pentru redobândirea certificatului de înmatriculare, reținut pentru lipsa ITP. Până aici, nimic anormal am putea spune, cu excepția faptului că a circulat fără inspecția tehnică periodică valabilă.Si cu excepția lipsei filtrului de particule (DPF). Și cu excepția prezenței unui sistem de tipul “exhaust cut-off”, care putea fi activat cu telecomanda din torpedou. Practic, această improvizație face ca evacuarea gazelor și a sunetului să se facă înainte de toba finală.Lipsa filtrului de particule (DPF), combinată cu schimbarea fluxului normal al evacuării, nu mai asigură încadrarea în norma de poluare specifică acestui autovehicul și reprezintă o modificare neomologată adusă sistemului de evacuare. Pe scurt, motiv de respingere la inspecția tehnică periodică", scrie pe pagina RAR."Un adevărat pericol pe străzile din România!"Postarea a strâns sute de comentarii în scurt timp. Cei mai mulți condamnă astfel de soluții."Ce-i drept, frumoasă lucrarea.""Un adevărat pericol pe străzile din România!""Sunt multe cazane pe roți. Reprezintă un real pericol public.""Ptr dpf off ar trebui confiscată mașina, așa nu și-ar mai cumpăra nimeni mașini pe care nu le pot întreține.""Peste 60% din parcul auto din RO e la fel, dacă ați face mai multe controale.""Pușcărie curată.""Ei, a crezut și omu' că la RAR nu aveți rampă că să va uitați pe sub mașină.""La munca depusă nu va gândiți.""A avut tupeu să meargă cu așa ceva la RAR.""vezi autobuze la țară cu placaje în loc de geam, alea de la mapn din 1900 toamna, cum. miroase noaptea în Ploiești de la rafinării, acolo sunt problemel, asta este vinovat cum este și baba care vinde pătrunjel.""Ce rău a făcut? Că alte rable circulă putrede de la rugină? Pe alea nu le vede nimeni sunt super mașini, că ai o mașină întreținută exterior interior cu o folie și o evacuare repede le vedeți pe astea." ...citeste mai departe despre " Improvizația unui român care a venit cu mașina la RAR: Putea fi activat cu telecomanda din torpedou. "Ce-i drept, frumoasă lucrarea" " pe Ziare.com