Revenire explozivă a pieței auto cu înmatriculări record pentru mărcile second-hand. Care sunt mașinile preferate ale românilor

Piaţa auto din România arată un reviriment considerabil, nu doar prin prisma cifrelor şi volumelor tranzacţionate, ci şi prin constanta evoluţiei înregistrate la finalul anului trecut și în prima jumătate a anului 2021, potrivit unei analize realizată de Autovit.ro.

Reînmatriculările (tranzacţii cu maşini second-hand pe plan intern) au înregistrat un nou record şi au salvat piaţa auto din România, înregistrând o creştere de 41% faţă de jumătatea anului trecut - echivalentul a 100.000 de unităţi, se mai arată în raport, potrivit adevarul.ro.Martie a fost cea mai bună lună de când există statistici, cu aproape 64.000 de maşini tranzacţionate şi chiar şi cea mai slabă lună a adus volume mari de maşini tranzacţionate (iunie, cu peste 51.000 de maşini). Totalul de aproape 335.000 de unităţi este unul destul de mare pentru această jumătate de an, ceea ce poate face posibilă stabilirea unui nou record anual. Până acum, 2019, a fost cel mai bun an pentru reînmatriculări, cu 625.000 de maşini.Motivul creșterii explozive ar fi datorat şi celor care au început să evite mijloacele de transport în comun pentru a reduce riscurile de infectare cu virusul SARS-CoV-2 şi au decis să-şi ia maşină, deşi înainte de pandemie nu considerau esenţială această achiziţie.Mărcile de maşini second-hand preferate de români, în primele 6 luni ale anului1 Volkswagen 48.965 unități;2 BMW 19.558 unități;3 Audi 19.487 unități;4 Ford 14.037 unități;5 Opel 13.204 unități;Aceste 5 mărci au reprezentat 57% din tranzacţiile realizate pe piaţa maşinilor second-hand.Totodată, piaţa maşinilor noi a scăzut cu 4% în prima parte a lui 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cea mai bună lună a fost iunie, cu aproape 12.000 de unităţi vândute, datorită programului Rabla, iar cea mai slabă lună pentru piaţa maşinilor noi a fost ianuarie, cu doar 6.000 de unităţi tranzacţionate. Complet diferit faţă de luna ianuarie 2020, care înregistra 12.489 de maşini noi vândute pe piaţa internă.Interesul va creşte în a doua jumătate a anului, pentru că subvenţia de la stat este mai mare, iar bugetul a fost suplimentat. De asemenea, maşinile electrice vor avea un nou an record de vânzări datorită unui ecobonus care este printre cele mai mari din Europa.Mărcile de maşini noi preferate de români, în primele 6 luni ale anului1 Dacia 10.387 de un