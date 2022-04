Masinile electrice si cum sa nu faci compromisuri

Schimbările sociale, grija crescută față de mediu, dar și evoluția tehnologiei influențează major toate aspectele vieții noastre, inclusiv modul prin care ne deplasăm. Tocmai de aceea, nu mai este un secret pentru nimeni că piața de mașini electrice este într-o continuă expansiune și mobilitatea electrică este tot mai mult o parte din realitatea de zi cu zi.

Prețul de achiziție

Autonomia

Durata de încărcare

Accelerația

Protejarea mediului

Dacă 2019 a fost denumit anul electric, cu peste 19 modele de mașini electrice expuse în showroom-urile din Europa, 2021 a fost cel mai puternic an de până acum din punct de vedere vânzări mașini electrice versus Diesel, în anumite piețe din Europa.Pentru a ține pasul cu reglementările care limitează producția de mașini cu motoare cu combustie internă, producătorii de automobile își concentrează atenția pe dezvoltarea de motoare electrice cât mai performante. Totodată observăm determinarea și implicarea autorităților atât în dezvoltarea infrastructurii necesare, cât și în oferirea de facilități fiscale sau programe de co-finanțare pentru achiziții de mașini electrice.Pe lângă rolul pe care îl au în protejarea mediului înconjurător, mașinile electrice vin cu foarte multe avantaje pentru conducători: sunt economice, foarte silențioase, ușor de întreținut. Având doar cutii de viteză automate, mașinile electrice sunt și mult mai ușor de condus.În dezvoltarea modelelor noi, producătorii de mașini electrice au luat în considerare toate categoriile de cumpărători, oferind soluții variate pentru fiecare nevoie. Pe piață există modele mici (2 locuri), modele sport, mașini compacte, dar și SUV-uri. Practic fiecare conducător auto poate să aleagă mașina electrică care răspunde cerințelor și scopului l care este folosită mașina.Este cert că mașinile electrice au nenumărate avantaje, dar este important să evaluați atât punctele bune, cât și posibile dezavantaje, pentru a nu face compromisuri.Prețul de achiziție este un factor important. Desigur, acesta este mai mare în comparație cu cel al unei mașini cu motor pe combustie internă. Însă fiind vorba despre o investiție pe termen lung, ar fi bine să vă calculați costurile viitoare în ambele variante și să luați în calcul și alte aspecte: consumul, costul de întreținere și reparații. În plus, există programe guvernamentale care facilitează achiziția de mașini electrice prin diverse subvenții sau oferte. Mașinile hibrid reprezintă o variantă intermediară, folosind atât motorul pe combustie, cât și motorul electric.Autonomia și timpul de încărcare sunt doi factori extrem de importanți, pentru că este important să știți că puteți ajunge la orice destinație cu mașina. Costul de încărcare completă a bateriei este mai mic decât un plin de motorină sau benzină, însă dacă autonomia este scăzută, atunci se vor face mai multe încărcări și asta este de evitat.Din fericire, producătorii de mașini electrice s-au concentrat pe îmbunătățirea acestui aspect, iar noile modele dovedesc acest lucru. Un exemplu excelent este chiar noul BMW i4 , lansat in 2022. Modelul este 100% electric și oferă o autonomie de până la 590 km (măsurată conform ciclului de testare WLTP). Mai mult decât atât, acest model beneficiază de tehnologii inovatoare, cum este recuperarea energiei de frânare, care ajută la creșterea autonomiei și reducerea consumului de energie.Durata de încărcare pentru o autonomie de 100 km este de aproximativ 10 minute. Prin încărcarea la domiciliu (la o capacitate de 11 KW) autonomia de 100 k se obține într-un interval de 1,23 h, iar la o stație de încărcare de mare putere în cca 4 minute.Accelerația instantanee este un alt avantaj major al mașinilor electrice. Această funcționalitate a fost dezvoltată pentru a permite mașinii să răspundă imediat la orice apăsare a pedalei, oferind o accelerație 0-100 km/h în câteva secunde (chiar și 5,7 secunde la unele modele). Conducătorul are astfel control și siguranță asupra mașinii.Dacă sunteți interesați de protejarea mediului și de promovarea unui stil pe viață responsabil, atunci deja știți că mobilitatea electrică este modalitatea prin care putem atinge aceste obiective. Mașinile electrice emit zero emisii poluante, ceea ce este important nu doar pentru noi, ci și pentru generațiile viitoare. Contribuția la un viitor fără poluare este semnificativă și datorită faptului că se alimentează cu energie electrică (de multe ori obținută din resurse regenerabile) și nu cu alte substanțe poluante. Este important să încercăm să nu epuizăm toate resursele naturale, dar și să protejăm mediul înconjurător, pentru a ne oferi un viitor sănătos și curat. Iar pentru sănătate nu este loc de compromisuri!Dacă acum câțiva ani mașinile electrice erau considerate un moft revoluționar pe care doar anumite segmente de oameni și le puteau permite, acum sunt disponibile la prețuri tot mai accesibile sau comparabile cu mașinile clasice. Producătorii lansează modele variate, 100% electrice sau hybrid, cu investiții majore pentru a îmbunătăți de la an la an dotările și specificațiile tehnice.Înainte de a alege în ce model veți investi, este important să studiați piața, modelele disponibile și să-l alegeți pe cel care răspunde nevoilor, în cea mai eficienta și sigura configurație.