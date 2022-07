Mercedes înregistrează o scădere masivă a vânzărilor. Modelele de lux rămân „deosebit de populare”

Vanzarile Mercedes-Benz au scazut puternic in trimestrul al doilea, impiedicate de problemele de aprovizionare si de blocajele cauzate de coronavirus in China, a anuntat luni producatorul german de automobile, transmite Reuters.

Producatorul auto a livrat 490.000 de masini de pasageri din aprilie pana in iunie, in scadere cu 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Pentru prima jumatate a anului 2022, divizia sa de autoturisme a inregistrat o scadere cu 16% a vanzarilor, la un total de 998.000 de livrari.Vanzarile din trimestrul al doilea au scazut cel mai mult in China, cea mai importanta piata unica, scazand cu 25%, la 163.700 de vehicule, a spus producatorul auto.Vanzarile din regiunea Asia s-au redus cu 20%, in principal din cauza masurilor de izolare, in timp ce vanzarile in Europa au scazut cu 10%, iar cele din America de Nord au inregistrat o scadere de 3% in trimestrul analizat.Cu toate acestea, Mercedes-Benz isi mentine prognoza pentru 2022 privind o usoara crestere a vanzarilor fata de 2021, a declarat un purtator de cuvant.In pofida preocuparilor legate de accelerarea inflatiei, "cererea din partea clientilor ramane ridicata", a spus directorul de vanzari Britta Seeger.Modelele de lux in special, precum Maybach si masinile electrice din seria de modele EQ, sunt deosebit de populare, a spus Seeger intr-un comunicat.Divizia mai mica Mercedes-Benz Vans a ramas putin sub nivelul de anul trecut, cu 100.000 de unitati vandute la nivel mondial in trimestrul al doilea, potrivit producatorului auto.