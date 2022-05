Metode şi soluţii eficiente pentru a proteja vopseaua maşinii

Aspectul exterior al maşinii tale depinde în mare măsură de modul cum se prezintă vopseaua. Din momentul în care apar pete, zgârieturi, lovituri, rugină sau alte semne de deterioare, nu durează mult până când toate aceste probleme se vor extinde şi vor migra către tablă. Pe lângă rolul principal estetic, vopseaua maşinii este responsabilă şi cu protejarea caroseriei. Aşadar, ai toate motivele să o întreţii corespunzător şi să intervii de fiecare dată când este nevoie. De aceea, trebuie să ai grijă la următoarele aspecte:

Unde parchezi

Cum o speli

Dacă nu eşti printre puţinii norocoşi care îşi pot adăposti maşina în garaj, va trebui să alegi cu atenţie locul de parcare. Lăsat în aer liber, automobilul este expus tuturor efectelor meteorologice. Pe lângă daunele provocate de vreme, în parcări se petrec o mulţime de accidente minore, dar care lasă urme asupra vopselei maşinii. Aproape toate fenomenele meteo extreme pun în pericol aspectul autoturismelor. Razele UV din exploziile solare grăbesc mătuirea şi exfolierea vopselei. Grindina puternică afectează nu doar vopseaua, ci şi tabla pe care o acoperă. Iarna, atunci când ninge, trebuie să fii foarte atent cum îndepărtezi gheaţa şi zăpada de pe caroserie fără a zgâria vopseaua. De asemenea, nu trebuie să laşi praful să se depună prea mult timp pe maşină, deoarece predispune la apariţia zgârieturilor. O soluţie care îţi poate proteja maşina de toate fenomenele, mai puţin gheaţa, este acoperirea cu o husă sau o prelată dedicată. Pe timp de iarnă nu este recomandată, deoarece la temperaturi negative există riscul ca materialul textil să se lipească de vopsea, iar când o demontezi să o exfolieze. Tot în privinţa parcării trebuie să ai grijă la petele care apar în special de la păsări. Excrementele de pasăre sunt atât de toxice încât pot cauza coroziune. Nu aştepta următorul drum până la spălătorie pentru a le îndepărta, ci fă-o imediat ce le observi, cu ajutorul unui şerveţel umed. La fel de dăunătoare sunt resturile de insecte şi zahărul scurs sub formă de sevă de pe frunzele copacilor pe timp de vară.În ceea ce priveşte întreţinerea vopselei, contează nu doar cât de des, ci şi cum speli maşina. Dacă alegi să laşi această misiune în sarcina profesioniştilor, nu trebuie decât să te prezinţi la spălătorie şi să achiţi nota de plată. În schimb, dacă doreşti să ai un control mai amănunţit asupra substanţelor care intră în contact cu vopseaua şi a modului în care sunt aplicate, cumpără produse pentru protecţia maşinii de pe Indetail.ro . Astfel, eviţi periile sau cârpele impregnate cu nisip care pot produce zgârieturi în timpul spălării, precum şi soluţiile de curăţare agresive pentru vopsea şi tablă. În plus, dacă ai la dispoziţie un aparat de spălare sub presiune, poţi controla puterea jetului în special în zonele sensibile. Nici un angajat nu va avea aceeaşi grijă pe care o ai tu pentru maşina ta. Foarte important este şi locul în care şamponezi automobilul. Dacă laşi maşina în bătaia razelor soarelui, există riscul ca substanţa să se usuce forţat şi să lase pete pe caroserie. Alege un loc umbros pentru şamponare, urmând ca la soare să parchezi maşina doar după ce o ştergi cu o cârpă curată.Culoarea maşinii nu este doar un element estetic şi distinctiv. Substanţele prezente în vopseaua auto au şi rolul important de a proteja tabla. Din acest motiv, trebuie să întreţii aspectul unitar al vopselei şi să intervii de fiecare dată când apar semne de uzură sau degradare. După ce problemele ajung la nivelul caroseriei, intervenţiile sunt mai dificile şi mai costisitoare.