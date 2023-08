Modelul electric de la Dacia care va putea fi condus de tinerii sub 18 ani

Dacia nu exclude un posibil automobil pe segmentul micro-car, unde interesul este tot mai mare deoarece mașinile pot fi conduse de la 16 ani.

Conceptul "microcar" se referă la un tip de vehicul ușor și compact, de obicei cu trei sau patru roți, proiectat pentru a transporta un număr mic de pasageri, în general unul sau doi, și cantități reduse de bagaje sau marfă.Aceste vehicule pot fi echipate cu motoare mici, care consumă puțin combustibil sau chiar sunt complet electrice, fiind economice și prietenoase cu mediul.„Nu există nimic în legislație care să-i împiedice pe clienți să cumpere o mașină mai mică decât Spring", a declarat David Durand, șeful designului Dacia, jurnaliștilor de la publicația britanică Autocar, citată de Profit.„Luăm în considerare orice", a mai adăugat, referindu-se la oportunitatea de a crea și lansa un automobil concurent cu Citroen Ami.Grupul Renault are deja un astfel de vehicul, Twizy, care ar putea constitui o bază de dezvoltare unul mai mic decât Spring.David Durand a mai spus că un vehicul de tip cvadriclu are o mulțime de avantaje pentru deplasările în centrul unui oraș, acolo unde nu întotdeauna transportul public sau bicicletele sunt potrivite.Citroen Ami și versiunile sale Opel Rocks și, mai nou, Fiat Topolino, sunt vehicule eligibile prin Programul Rabla Plus, la aproximativ 5000 de euro, astfel că prețul lor de achiziție se apropie de cel al unei motociclete, oferind o serie de avantaje ale unui autoturismCel mai mare avantaj este cel legat de condițiile de conducere: minim 16 ani, cu permis B1, care se obține cu un atestat primit de la o școală de șoferi și pe baza unui examen mai ușor decât cel pentru B. Ami are două locuri, viteză maximă de 45 km/h și o lungime de numai 2,41 metri. Bateria are 5,5 kWh, adică aproximativ 75 km autonomie, suficient pentru două – trei zile de rulare prin oraș. Încărcare durează doar trei ore, la o priză de 220 V.Publicația Autocar a făcut o comparație între Citroen Ami și o posibilă versiune a conceptului Manifesto, care ar fi un punct de pornire interesant pentru un city-car de la Dacia.Dacia a confirmat că modelul Spring va avea o nouă generație, cel mai probabil în 2027. Mașina ar putea fi produsă în Europa, pentru a nu se confrunta cu taxe sau interdicții din partea unor state europene.