Ne pregătim de iarnă - servicii de electrică auto la AutoDel veți avea parte

Întreținerea unei mașini nu este o joacă, presupune costuri frecvente, constante, sezon după sezon. Știm cu toții că tot ce se amână se transformă într-o problemă mai mare. Mai ales acum că suntem în prag de sezon rece, iată câteva sfaturi de la specialiștii din domeniul auto.

Forțați deschiderea geamurilor iarna?

Turați mașina când motorul este încă rece?

Cât despre a forța să circulați cu rezervorul gol …

Service-urile auto sunt pline iarna

Temperaturile ajunse sub zero grade încep să impună un comportament diferit al conducătorului auto. Printre altele, contează și să fiți atenți la deschiderea geamurilor. Acestea vor fi blocate de gheață, forțate fiind au riscul de a se defecta. Adică cele două prinderi de plastic ale geamului, care conectează sticla de macaraua metalică, se vor strica.Pentru eventuale reparații AutoDel are servicii profesionale la dispoziția publicului. Pot fi solicitate de asemenea diagnoze sistemelor electronice, reparații ale sistemelor de control sau alte verificări, înlocuiri sau eventuale reglaje la faruri și nu numai.O greșeală frecventă în sezonul rece se referă de asemenea la faptul că mulți conducători auto forțează motorul când acesta este încă rece. Este un alt mod de a încerca încălzirea mai rapidă a acestuia. Iarna, timpul până la plecarea de pe loc este mai prelungit și mulți simt că asta este pierdere de vreme.Ce se poate întâmpla? Uzura timpurie a unor piese interne. Nu doar că uleiul nu ajunge la piston, însă și piesele de metal care intră în contact direct se vor uza timpuriu de asemenea.Se întâmplă uneori se ajungeți la fundul sacului cu finanțele, dar a forța masina când rezervorul este mai degrabă gol practic uzura mașinii este sentința la care o supunem. Cu puțin combustibil riscul este ca pompa de benzină să se uzeze prematur. Dacă alimentăm și cu benzină/motorină de calitate precară, aceea cu depuneri cu atât mai gravă este situația.De la perioada premergătoare iernii când sunt schimbate anvelopele cu cele specifice pentru sezonul rece încep și cozile la service. În cazul celor precauți din fire, înainte de a ajunge cu o problemă în service-ul auto preferă prevenția. Iar aici o recomandare este de a ține cont de verificare la partea de electrica auto , la frâne de asemenea. Specialiștii atrag atenția că din cauza frigului plăcuțele de frână și etrierul îngheață pe disc și sunt frecvente cazurile în care frâna rămâne blocată complet.AutoDel, dealer auto cu experiență pe piața de profil, anunță pe cei interesați că service-ul auto este disponibil cu servicii precum: verificări la sistemul de iluminare, reparații diverse, electrice și mecanice, diagnoze de asemenea.Pentru doritori, showroom-ul AutoDel este destul de ofertant așadar de aici își pot alege următoarea investiție auto. Test drive gratuit, dacă vă programați în prealabil, este pus la dispoziție oricând. Iar dacă doriți să faceți acest pas, însă din punct de vedere financiar încă nu dispuneți de suma aferentă, puteți solicita finanțare auto, prin același intermediar.Contact:contact@autodel.ro0374 006 006