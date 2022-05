Numărul mașinilor electrice înmatriculate în România depășește în premieră motorizările diesel. Creșterea raportată în 2022

Înmatriculările de autoturisme, în România, au crescut cu 36% în primele patru luni din 2022, faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce versiunile "electrificate" au înregistrat un salt de 131,1%, arată datele publicate miercuri, 11 mai, de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

"După evoluţia importantă a primelor trei luni, luna aprilie 2022 vine cu o creştere de doar 7,4% a înmatriculărilor de autovehicule faţă de anul precedent, creştere înregistrată după 4 luni de scădere de la sfârşitul anului precedent. Dacă ne raportăm la anii anteriori, luna aprilie 2022 este în creştere cu 89,7% faţă de perioada similară din anul 2020 şi cu 10,2% în scădere faţă de aprilie 2019. Înmatriculările de autoturisme sunt în creştere la patru luni 2022 (+36%) faţă de 2021", notează sursa citată.Conform statisticii, pe piaţa naţională, clasamentul primelor zece mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus, după primele patru luni, de Dacia, cu 9.832 de unităţi, urmată de Ford (3.596), Hyundai (3.282), Renault (2.904), Toyota (2.852), Volkswagen (2.746), Skoda (2.604), Mercedes Benz (2.367), Peugeot (1.512) şi Fiat (996).Categoria autoturismelor (aproximativ 83% din totalul înmatriculărilor) a înregistrat, în luna aprilie a acestui an, un volum de 8.371 de unităţi, cu 24% mai mult decât în luna similară din 2021.La segmentarea pe clase, în perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu intervalul similar din 2021, se consemnează o evoluţie mixtă în care sunt încadrate autoturismele, după cum urmează: Clasa A (+174,2%), Clasa B (+21%), Clasa C (+25,6%), Clasa D (+12,5%), Clasa E (+2,7%), Clasa F (-9,6%), SUV (+39,8%), MPV (+284,7%) şi Clasa Sport (+22,1%).În ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV se află pe prima poziţie, cu o cotă de 46,4% (+1,3% faţă de 2021), urmat de Clasa C (cotă de 24,3%, -2%) şi Clasa B (cotă de 16,7%, -2,1%).În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele patru luni din acest an, motorizările pe benzină înregistrează o creştere de 42,2% faţă de perioada similară din 2021, până la o pondere de 64,9% din total. Totodată, autoturismele echipate cu motoare diesel au înregistrat o scădere de 20,7% de la an la an şi deţin o cotă de 15,3%.