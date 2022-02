Obligativitatea scaunului auto pentru copii - Informații utile pentru părinți

Puneți-vă centura și haideți la plimbare! Astăzi vom explora subiectul care privește obligativitatea scaunului auto pentru copii, vom afla exact ce prevede legea și vom oferi cele mai utile informații despre alegerea și achiziționarea scaunului auto perfect pentru copilul tău!

Obligativitatea scaunului auto pentru copii

Înălțătoare auto pentru copii

Alegerea unui scaun pentru mașină perfect pentru copilul tău

scaune auto pentru 0-13 kg

scaune auto pentru 0-18 kg

scaune auto pentru 0-25 kg

scaune auto pentru 0-36 kg

scaune auto pentru 15-36 kg

Multă lume se întreabă: chiar este necesar scaunul auto pentru copii, dacă cel mic este ținut în brațe și dacă merg doar până la magazin? Și până la ce vârstă este obligatoriu scaunul copilului pentru mașină?Ei bine, dacă scaunul auto este sau nu necesar nici nu ar trebui să fie o întrebare. Fără excepție, orice copil trebuie să fie transportat în siguranță în mașină, indiferent că e ținut în brațe de un adult, indiferent că mergi doar până la magazin. Aceasta nu este doar o obligație legală pentru șoferi, ci și o obligație morală pentru orice adult care transportă un copil, fie el părinte, rudă sau bonă.Până la ce vârstă este obligatoriu scaunul de mașină pentru copii? Legea nu prevede o anumită vârstă a copilului până la care trebuie să fie transportat obligatoriu în scaun auto, însă, atenție! Este prevăzută în mod clar o limită de înălțime a copilului. Această limită este înălțimea de 135 cm. Așadar, orice copil cu înălțimea de până în 135 cm trebuie transportat în mod obligatoriu doar în scaun auto cu isofix sau cu un sistem de prindere aprobat. Această înălțime este atinsă în jurul vârstei de 7 ani, în funcție de dezvoltarea fizică a copilului. Însă, repetăm, nu contează vârsta în sine, ci înălțimea copilului.De ce s-a impus această limită de înălțime? Deoarece este esențial ca centura de siguranță să prindă șoldurile și trunchiul copilului. Sub această înălțime, centura îi trece copilului peste gât, peste cap sau peste abdomen, iar în cazul unui incident, cel mic nu este protejat.Ce se întâmplă după ce copilul atinge înălțimea de 135 cm? Poate să stea pe scaunul din față în mașină?Răspunsul este: nu. Doar după atingerea înălțimii de 150 cm, copilul are voie să stea pe scaunul pasagerului din față. Pentru perioada de creștere dintre înălțimile de 135 cm și 150 cm, părinților li se recomandă să folosească un înălțător auto pentru copii (numit și booster auto), din același motiv: pentru ca micuțul de pe bancheta din spate a mașinii să fie corect protejat de centura de siguranță.Desigur, după depășirea înălțimii de 135 cm, copilul poate să fie transportat tot în scaunul auto, cu condiția să stea comod în timpul deplasării. Scaunul auto trebuie să fie suficient de mare pentru a nu îi crea copilului senzația de strângere și de imobilizare.Nu uita că, în cazul scaunelor auto pentru copii care se pot monta și pe scaunul din dreapta-față astfel încât copilul să stea cu spatele față de sensul de mers al mașinii, este obligatoriu să dezactivezi airbagul pasagerului. Pentru a fi montat în această poziție, scaunul auto trebuie să fie achiziționat în mod special cu această caracteristică. Nu orice scaun auto poate fi montat în acest mod.Dragi părinți și, mai ales, dragi copii, vestea bună este că după atingerea înălțimii de 150 cm, copilul poate fi transportat pe orice loc din mașină fără scaun și fără înălțător. Bineînțeles, obligativitatea purtării centurii de siguranță rămâne valabilă, precum și condusul preventiv și în conformitate cu reglementările legale.Acestea sunt cele mai importante informații referitoare la obligativitatea scaunului auto pentru copii. Cum alegi cel mai bun scaun auto? Dincolo de culoare și design, scaunul auto se alege în funcție de greutatea copilului. Te sfătuim să eviți alegerea unui scaun pentru mașină clasificat în funcție de vârsta copilului, întrucât fiecare micuț are ritmul său de creștere și dezvoltare. Grupele principale de scaune auto sunt:Recomandarea noastră pentru confortul copilului este să îi schimbi scaunul progresiv cu unul mai mare pe măsură ce crește.În plus, mai avem o recomandare bonus pentru părinții isteți: pe Kidiko.ro găsești o selecție de scaune auto testate și certificate pentru siguranța deplină a copilului, cu sisteme de prindere omologate, la prețuri prietenoase! Te invităm să alegi scaunul auto perfect pentru copilul tău de pe Kidiko.ro!