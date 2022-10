De ce prețul automobilelor noi va continua să crească. Problema apărută în 2022, pe lângă criza de componente electronice

Prețul autoturismelor noi ofertate de dealeri din România a explodat în ultimii ani, pe fondul crizelor în lanț care afectează economia mondială.

Un alt motiv al majorării prețurilor este obligativitatea impusă producătorilor de a echipa autoturismele noi cu normele de poluare de ultimă generație.O statistică a grupului Renault arată că autoturismele noi s-au scumpit la nivelul pieței europene cu 61% din 2010 și până în 2022.2010 este luat ca referință, fiind anul introducerii normei de poluare Euro 5.În 2014, prețurile erau mai mari cu 17% comparativ cu 2010;În 2018 - costul automobilelor a ajuns la un plus de 29%;2021 - plus 48%;2022 - prețuri mai mari cu 61% comparativ cu 2010, arată directorul general Dacia.Directorul de vânzări al Dacia, Mihai Bordeanu, a detaliat motivele pentru care prețul mașinilor noi va continua să crească o perioadă."Depinde foarte mult de finalul ăsta de an, pentru că s-a mai adăugat o „binecuvântare”. Pe lângă criza de componente electronice, a venit cea de creșteri de prețuri la materii prime și materiale și, ca să nu rămână cele două singure, a apărut în ultima vreme și criza logistică foarte mare, deci avem probleme de transport pe componente, pe piese, cât și pe mașini când sunt gata, când trebuie să fie transportate către concesionari. Lucrurile se complică un pic", a declarat Bordeanu într-un interviu acordat pentru Profit.ro în cadrul Salonului Auto de la Paris, care a avut loc în perioada 17-23 octombrie.Oficialul Dacia nu exclude necesitatea majorării prețurilor în perioada următoare pentru modelele din portofoliu, lucru la care vor trebui să apeleze toți producătorii auto:"Lucrurile despre care vorbeam sunt inductori de cost. Și, ca orice producător, avem un mod de a gestiona acești inductori de cost, însă nu-i putem neglija. Sunt ca un elefant mare într-o cameră, nu putem să ne facem că nu există. Când el devine prea mare, trebuie să repercutăm o parte din costuri în preț. Am făcut-o până acum și cel mai probabil o s-o facem din nou, nu suntem singurii, o fac și ceilalți", a adăugat Bordeanu. ...citeste mai departe despre " De ce prețul automobilelor noi va continua să crească. Problema apărută în 2022, pe lângă criza de componente electronice " pe Ziare.com