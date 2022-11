Producția națională de autoturisme a crescut cu aproape 30% în primele zece luni

Productia nationala de autoturisme a crescut cu 27,7% in primele zece luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2021, la 425.423 de unitati, potrivit datelor publicate marti, 15 noiembrie, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

Conform statisticii, la nivelul lunii octombrie 2022, au fost produse, in Romania, 43.452 de autoturisme, dintre care 28.941 de unitati la Uzina Dacia de la Mioveni, iar 14.511 unitati la Uzina Ford de la Craiova.Raportat la perioada ianuarie - octombrie, productia de autoturisme a atins, la nivel national, un volum de 425.423 de unitati, respectiv 258.569 modele Dacia si 166.404 modele Ford, in crestere cu 27,7% fata de perioada similara din 2021, cand au fost consemnate 333.179 de exemplare.In comparatie cu aceeasi perioada din 2020, cresterea productiei auto nationale indica un salt de 19,35%, in timp ce, fata de primele zece luni din 2019, majorarea este de 4,3%.