Promptitudinea, cuvantul de ordine in livrarea si montarea de baterii auto la domiciliu

Iarna, problemele cu acumulatorii auto sunt mai frecvente decat in zilele calduroase de vara, mai ales atunci cand faci multe deplasari scurte. Prin urmare, este recomandat sa fii pregatit ca in orice moment sa apelezi la un serviciu de livrare baterii auto la domiciliu.

Cum stii ca acumulatorul trebuie schimbat?

Toate serviciile oferite de specialisti

Ideal este sa nu fii luat prin surprindere si sa nu te trezesti ca masina refuza sa porneasca tocmai atunci cand ai mai mare nevoie de ea. De aceea, este necesar sa recunosti din timp semnalele care iti arata ca e foarte posibil sa apelezi, cat de curand, la o firma ce asigura livrare si montare de baterii auto la domiciliu Cel mai frecvent semnal este reprezentat de pornirea greoaie si lenta a motorului, la rotirea cheii in contact. Mai mult decat atat, e posibil ca manevra sa fie insotita de zgomote nefiresti. Intensitatea redusa a farurilor reprezinta un alt motiv de ingrijorare. Daca ea scade si mai mult atunci cand pornesti aerul conditionat sau CD-playerul, sansele ca problemele sa fie cauzate de baterie sunt foarte mari.Indicii importante pot fi oferite si de aspectul acumulatorului. Daca are carcasa umflata sau deteriorata, nu va mai rezista mult timp. De asemenea, aparitia unui miros de sulf in masina poate indica prezenta unor scurgeri.La modelele mai recente de automobil, cel mai evident semnal de alarma este reprezentat de aprinderea martorului de bord care indica starea acumulatorului. De asemenea, chiar daca nu apar astfel de indicii, e nevoie sa acorzi atentie maxima bateriei daca ai cumparat-o in urma cu mai mult de 3 ani.In oricare dintre aceste situatii, trebuie sa fii pregatit sa apelezi la o firma care asigura servicii de livrare baterii auto la domiciliu. Astfel, iti vei putea continua drumurile fara a avea parte de probleme nedorite.Cea mai importanta calitate a unei companii care livreaza baterii auto la domiciliu trebuie sa fie promptitudinea. In aceste conditii, alegerea ideala este Neobat, firma care ofera, cu maxima rapiditate, un pachet complet de servicii.Chiar la telefon, specialistii te vor sfatui astfel incat sa identifici tipul de acumulator de care ai nevoie, in functie de mai multe criterii, precum dotarea originala a masinii, capacitatea cilindrica a motorului sau combustibilul folosit pentru alimentare. Se tine cont, de asemenea, de regimul de exploatare a autoturismului sau de eventuala existenta a unor consumatori electrici suplimentari fata de dotarea standard. Un alt criteriu este reprezentat, bineinteles, de pret.Odata facuta alegerea, urmeaza asigurarea serviciului propriu-zis de livrare si montare de baterii auto la domiciliu, in cel mult 60 de minute de la incheierea apelului. Montarea are loc dupa verificarea instalatiei electrice cu un tester autorizat.Se acorda si garantie, trebuind cunoscut faptul ca durata medie de utilizare este cuprinsa intre 12 si 36 de luni, in functie de tipul de acumulator si de producatorul acestuia. In caz de probleme, sunt oferite servicii de reparatie.Atunci cand serviciile de livrare si montare baterii auto la domiciliu sunt oferite cu promptitudine, ai garantia ca vei putea sa eviti probleme majore si ca drumurile tale vor decurge asa cum iti doresti.