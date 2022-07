Proprietar de Dacia Spring, indignat pe rețelele sociale: "Aveți grijă să nu spălați prea tare mașina că sar bucăți din ea" FOTO

Creste numarul romanilor care isi achizitioneaza o Dacia Spring, multumiti de perspectiva de a reduce cheltuielile cu combustibilul.

Unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, automobilul electric Dacia Spring, desi a inregistrat cea mai agresiva crestere de preturi consemnata la un autoturism in primul an de lansare, ramane printre cele mai ieftine.Romanii care au achizitionat o Dacia Spring se lauda pe grupurile dedicate cu economiile pe care le-au facut de cand conduc o masina electrica.Unii dintre acestia reusesc sa calatoreasca cu masina fara sa cheltuiasca un leu datorita programelor de sustinere a achizitiilor de masini nepoluante prin care autoturismele pot fi incarcate gratis la anumite pompe.Unele supermarketuri au programe de fidelitate: daca faci cumparaturi de 500 lei/luna din magazin, primesti cinci plinuri gratis.Pe de alta parte, unii proprietari descopera diverse probleme pe care le anunta pe grupurile dedicate. Au fost reclamate probleme la aerul conditionat, la claxon, sau chiar la imposibilitatea de a incarca masina inca de cand a fost primita.Posesorul unei Dacii Spring a anuntat ca o mica parte din caroseria masinii s-a deteriorat dupa ce a dus-o la spalatorie. Acesta a dat asigurari ca nu a apropiat prea mult furtunul si a anuntat cat l-a costat reparatia, intr-o postare pe Dacia Spring Romania."Aveti grija sa nu spalati prea tare masina ca sar bucati din ea. Solutia reprezentantei:O peticeala cu kit si vopsit peste si toate astea la pretul de 400 RON, pentru ca dauna nu este acoperita de garantie.Ca sa lamuresc deja niste aspecte, nici macar nu a fost apropiat foarte mult furtunul cu presiune. A fost spalata ca orice alta masina ca pana acum.""Este vorba de materialul gumat situat langa plafon si barele transversale. Nu am spalat masina "agresiv" sau intr-un anume fel. Va garantez ca daca puneti furtunul cu presiune pe chederul oricarei masini nu se va intampla ce s-a intamplat aici. Este vorba strict de calitatea proasta a materialelor. Masina o spal asa cum am spalat si alte masini, (mult) mai vechi si "putrezite", pe care le-am avut pana acum", a explicat soferul in comentarii.Unii dau vina pe proprietar"Este un mastic de etansare, o chestie penibila marca Dacia, nici la Dacia 1300 nu exista, aplicam noi mastic la aripa ...citeste mai departe despre " Proprietar de Dacia Spring, indignat pe retelele sociale: "Aveti grija sa nu spalati prea tare masina ca sar bucati din ea" FOTO " pe Ziare.com