Problemele găsite de un proprietar de Dacia Spring, în cursul unui an: „Chiar și așa sunt foarte mulțumit de mașină”

Proprietarul unei mașini Dacia Spring a realizat, pe grupul de Facebook dedicat posesorilor de Dacia Spring, un bilanț al problemelor identificate după un an de folosire a autoturismului electric. „Chiar și așa sunt foarte mulțumit de mașină”, a punctat proprietarul.

Într-o postare pe grupul de Facebook dedicat posesorilor sau viitorilor posesori de Dacia Spring din România, proprietarul unei mașini electrice produse de Dacia a făcut o listă de probleme identificate în cursul unui an în care a folosit Dacia Spring:- oglinzile degivrante și covorașele de cauciuc se rezolvă doar după ce faceți plângere la ANPC. Nu va retrageți plângerea! Ei au promis că vor chema toate mașinile în service, ceea ce nu s-a întâmplat.- instalația de aer condiționat are mai puțin freon decât ar trebui (120 ml în cazul meu)- farurile sunt reglate prost și bat în jos- ștergătorul are cursa incompletă și nu acoperă partea din stânga a parbrizului- trebuie cumpărată lampa led pentru portbagaj- trebuie evitată încărcarea la mai puțin de -15 grade- cauciucurile de vară au proprietăți foarte slabe și trebuie schimbate- instalația de aer trebuie folosită pe o poziție custom între treaptă 2 și 3, pentru a bagă aer pe la toate gurile de aerisire- aer la picioare iarna neomogen: dreptul ia foc, stângul îngheață- zgomot la cutia de viteze la trecerea din regenerare în tracțiune- plăcuțe/discuri de frână zgomotoase - prind rugină foarte repede- erorile din bord se fixează de cele mai multe ori cu un repaus de câteva minute„Chiar și așa, de mașină sunt foarte mulțumit (se conduce plăcut și este foarte economă 5lei/100km după primii 20 de mii de km). Aștept drepturi de autor în bere dacă vreți să publicați ceea ce scrie aici”, a scris autorul postării.„Total de acord cu toate afirmațiile! Dar peste toate și eu sunt mulțumit de mașină, sau de consum, care mi-a ieșit 3,3 lei/100km după 30.000 parcurși. Sigur va crește acum ca vine iarna și stațiile gratuite s-au împuținat, dar tot cea mai rentabilă soluție va fi”, a comentat un membru al grupului.„Zgomotul sesizat la trecerea de la regenerare la accelerare cu un șoc ușor, sincer mă îngrijorează! Acest zgomot a apărut și s-a tot accentuat! Consultantul service mi-a zis că 2 săptămâni “au dansat “ în jurul unei mașini din acest motiv, dar nu au găsit nimic!”, a scris un alt ...citeste mai departe despre " Problemele găsite de un proprietar de Dacia Spring, în cursul unui an: „Chiar și așa sunt foarte mulțumit de mașină” " pe Ziare.com