O mașină de la Servicii funerare din Vaslui a fost adusă la Registrul Auto Român pentru redobândirea certificatului de înmatriculare.

Sub caroserie, inspectorii au descoperit o improvizație făcută din spumă și carton, scrie într-o postare a RAR de pe Facebook:"Colegii de la RAR Vaslui au avut o strângere de inimă când au văzut specificul vehiculului care a venit pentru redobândirea certificatului de înmatriculare, dar abia ceea ce au constatat sub caroserie i-a îngrozit.Atragem atenția că repararea pragurilor cu spumă și carton nu face parte din metodele acceptate de normele legale în vigoare și nici nu poate oferi garanția că mașina este sigură pentru a fi condusă pe drumurile publice.P.S. Nu o să ne convingeți că șoferul a trecut accidental peste un tub cu spumă, aflat într-o cutie de carton, iar vehiculul a fost respins."Comentarii pline de umorÎn comentarii, cei mai mulți se distrează."Ce lume, nici pe ultimul drum nu te simți în siguranță"."Cam așa arătau și loganurile de poliție până acuma ceva timp în urmă. Polițiștii plecau în misiune dar nu știau cum se vor întoarce"."Ei și voi acum, alții mor să se plimbe cu așa mașină!""Pragurile sunt problema accidentelor, ce frane sau direcție"."La urma urmei, presta servicii mortale.""Oricum … este ultimul drum!""Viața cui o pune în pericol? Pasagerii ei de obicei nu sunt asa pretențioși!""Acum putem spune, chiar a mers pe ultimul drum!""Voi n-ați înțeles, ei oferă servicii funerare la propriu.""Pierde mortul pe drum". ...citeste mai departe despre " Mașină de la pompe funerare adusă la RAR. Ce au găsit inspectorii sub caroserie: "Ce lume, nici pe ultimul drum nu te simți în siguranță" " pe Ziare.com