România, pe locul 6 la producția de mașini în Uniunea Europeană. Câte vehicule se produc la uzinele Dacia și Ford

Dacia are cea mai mare producție de mașini în România, peste Ford FOTO Facebook/ Dacia

România se clasează pe locul șase la producția de mașini în Uniunea Europeană, cu o medie de peste 40.000 de vehicule pe lună. Astfel, țara noastră produce mai mult decât țări precum Italia și Ungaria, dar mai puțin decât Cehia sau Slovacia.

Cel mai nou raport ACEA, pentru perioada ianuarie - septembrie, indică faptul că în lume au fost produse aproape 50 de milioane de mașini. China este numărul unu, cu 16,3 milioane, iar SUA este pe doi, cu 5,3 milioane. În UE au fost produse 7,96 milioane de mașini, cu 5,8% mai multe decât în perioada similară din 2021, potrivit Hotnews.În România au fost produse 376.000 de mașini în primele nouă luni din 2022, dintre care aproximativ 60% la Dacia ș 40% la Ford. Germania este locul 1, cu 2,4 milioane mașini, dar cu mult sub valoarea din 2019: 3,4 milioane. Spania a fost pe doi, cu 1,27 milioane, iar Cehia, Slovacia și Franța au completat top 5, România fiind pe șase. Top 10 a fost încheiat de Italia, Ungaria, Belgia și Suedia.Producția din România a fost singura care, față de 2019, a fost mai mare în acest an. Cea mai mare scădere procentuală a fost în Franța, unde producția a scăzut cu peste 40%, de la 1,2 milioane mașini, la sub 700.000. În Cehia scăderea a fost de 10%, spre 910.000 de mașini.