România va produce în premieră o mașină 100% electrică. Poate fi încărcată de la 10 la 80% în 35 de minute FOTO

Primul model electric fabricat în România va fi produs din 2024 la uzina de la Craiova.

Ford a prezentat oficial noul model cu sistem de propulsie electric E-Transit Courier.Ford E-Transit Courier oferă cu 25% mai mult volum de încărcare față de modelul anterior și are inclusiv sarcina utilă crescută plus suficient spațiu pentru a transporta doi europaleți.Gama include atât modele de furgon, cât și furgon dublă cabină, iar acest model va fi oferit și cu versiuni cu specificații ridicate.Ford a decis să prezinte datele finale legate de autonomie ceva mai târziu și din primele informații oferite noul model comercial poate fi încărcat la o stație rapidă de 100 kW de la 10 la 80% în 35 de minute, scrie promotor.ro.Lista dotărilor standardLista dotărilor standard este generoasă și opțional este oferit un pachet de interes pentru un model comercial: acesta include sistemul Cruise Control Adaptiv cu centrare pe bandă și Stop & Go, Blind Spot Information System cu Cross Traffic Alert, Intersection Assist și Reverse Brake Assist.Puterea motorului electric folosit pentru Ford E-Transit CourierSistemul de propulsie oferă o putere de 136 CP și noul Ford E-Transit Courier poate rula cu viteză maximă de 145 km/h. Sistemul oferă posibilitatea de conducere cu o singură pedală (One-Pedal) pentru a economisi cât mai mult din capacitatea bateriei. La o stație de încărcare AC cu puterea de 11 kW acumulatorul atinge capacitatea maximă în 5,7 ore. E-Transit Courier oferă o capacitate de încărcare rapidă DC de până la 100 kW. Sistemul este capabil să adauge 87 km de autonomie în 10 minute și să se încarce de la 10 la 80% în mai puțin de 35 de minute.Capacitatea de transportDesignul complet nou al caroseriei E-Transit Courier permite o capacitate de încărcare crescută în toate direcțiile. Lățimea dintre pasajele roților din spate este de 1.220 mm, permițând furgonului compact să transporte pentru prima dată doi europaleți. Volumul total al încărcăturii este acum de 2,9 m, cu 25% mai mult decât modelul anterior.Acest lucru poate fi sporit și mai mult folosind noua funcție de încărcare prin peretele despărțitor, care permite clienților să transporte articole precum scânduri sau țevi cu lungimea de peste 2.600 mm. Sarcina utilă maximă pentru modelul complet electric este de 700 kg, cu o greutate maximă de remorcare de 750 kg.