Salonul auto de la Geneva, anulat pentru al treilea an consecutiv. Când e programată următoarea ediție

Organizatorii Salonului Internaţional de Automobilism de la Geneva au anunţat joi că nu vor organiza evenimentul anul viitor, din cauza ”problemelor de la nivelul industriei legate de pandemia de Covid-19”, evenimentul urmând să fie organizat în 2023, transmite Reuters.

Potrivit organizatorilor, problemele directe şi indirecte legate de pandemie "nu le-au lăsat nicio alternativă".Aceştia au făcut referire la restricţiile persistente de călătorie pentru expozanţi, vizitatori şi jurnalişti, precum şi la criza globală a semiconductorilor, care a făcut ca producătorii să aibă alte priorităţi.Decizia a fost luată după ce ediţiile din 2020 şi 2021 au fost la rândul lor anulate în urmă răspândirii pandemiei de Covid-19."Pandemia nu este sub control şi reprezintă o mare pericol pentru un eveniment de amploare în interior. Am încredere că Salonului Internaţional de Automobilism de la Geneva va reveni mai puternic în 2023", a spus preşedintele comitetului permanent al Salonului internaţional de automobilism, Maurice Turrettini.