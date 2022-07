Volkswagen promite reducerea timpilor de aşteptare pentru mașinile electrice. ”Cinci fabrici de asamblare intră în producţie acum”

CEO-ul gigantului auto german Volkswagen a afirmat că termenele de livrare pentru vehiculele electrice vor fi mai scurte pe parcursul acestui an FOTO: Unsplash.com

CEO-ul gigantului auto german Volkswagen, Herbert Diess, a încercat joi să liniştească îngrijorările cu privire la vânzările de vehicule electrice şi aprovizionarea cu semiconductori, afirmând că termenele de livrare pentru vehiculele electrice vor fi mai scurte pe parcursul acestui an, transmite Reuters.

"Perspectivele sunt foarte bune, avem [un] aport de comenzi foarte bun în Asia", a spus Herbert Diess pentru CNBC.Constrângerile lanţului de aprovizionare, inclusiv cele legate de semiconductori, s-au dovedit a fi o problemă majoră pentru producătorii de automobile, în ultima vreme."Încercăm să menţinem termenele de livrare scurte, dar avem un timp de livrare de aproximativ un an în prezent, aşa că creştem producţia... cinci fabrici de asamblare intră în producţie acum", a spus Diess.Acţiunile Volkswagen s-au tranzacţionat joi în creştere cu 5% dar au scăzut în acest an cu peste 28%."Vom vedea o intensificare în a doua jumătate a anului, pentru a putea reduce cu adevărat timpii de livrare pentru vehiculele noastre electrice. Există o cerere mare în Europa şi, de asemenea, în Statele Unite", a adăugat Diess.Semiconductorii, a remarcat Diess, reprezintă încă un blocaj, dar a spus că acest lucru ar putea să se schimbe în curând."Vom vedea o atenuare în următoarele săptămâni", a spus el.Comentariile lui Diess au venit în aceeaşi zi în care compania sa a început lucrările la o fabrică de celule din Salzgitter, Germania, şi a lansat o companie de baterii numită PowerCo.Într-o declaraţie, Diess a spus că PowerCo va fi "responsabilă pentru activităţile globale ale grupului Volkswagen în materie de baterii".Acesta a adăugat că, până în 2030, PowerCo "va investi mai mult de 20 de miliarde de euro împreună cu parteneri în dezvoltarea zonei de afaceri, pentru a genera vânzări anuale de peste 20 de miliarde de euro şi pentru a angaja până la 20.000 de oameni numai în Europa."Până în anul 2030, VW spune că doreşte ca cel puţin 70% din veniturile sale europene să provină din maşini electrice.În China şi America de Nord, obiectivul său este ca cel puţin 50% din venituri să fie din vehiculele electrice.La începutul acestui an, VW a anunţat planurile de a relansa brandul emblematic Scout ca un pick-up complet electric şi un SUV "robust", prototipurile urmând să fie dezvăluite în 2023 şi pro