Serviciile de închirieri mașini, tot mai căutate în preajma Sărbătorilor Pascale. Iată de ce!

Se apropie Sarbatorile Pascale si ai nevoie de un mijloc de transport care sa fie mereu la dispozitia ta? Pregatirile din aceasta perioada te solicita considerabil si ai de facut numeroase drumuri? Te-ai intors din strainatate pentru a fi impreuna cu familia in aceste zile importante, dar nu ai un automobil la indemana? Serviciile de inchirieri masini de scurta sau lunga durata iti ofera solutia potrivita pentru orice situatie! Iata de ce sunt atat de cautate mai ales in preajma Pastelui!

Contracte de scurta durata, perfecte pentru oricine

Dupa cum stii, zilele dinaintea si din timpul sarbatorilor sunt foarte dinamice si implica numeroase activitati. Cumparaturile, vizitele rudelor venite din alte localitati, deplasarile in afara orasului pentru a petrece cu membrii familiei, noaptea de Inviere sau scurta vacanta in tara sunt doar cateva scenarii din care autovehiculul este nelipsit.Totul se poate desfasura mai lin si fara stres atunci cand stii ca ai in fata locuintei o masina pe care o poti folosi ori de cate ori ai nevoie. In acest fel, nu mai simti nicio constrangere legata de transportul personal, putand pune in practica toate planurile si ideile pe care ti le-ai propus.Daca dintr-un motiv sau altul ai nevoie de un autoturism cu care sa te poti misca liber oriunde doresti, serviciile de inchirieri masini FocusRent sunt prima solutie la care ar trebui sa te gandesti. In oferta agentiei, vei gasi modele incepand de la categoria economy pana la clasa luxury.Printre cele mai apreciate si solicitate autoturisme sunt: Dacia Logan, Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Audi A4, Mercedes Benz A klasse, Dacia Duster si BMW X5. Perioada minima de inchiriere a unei masini este de o zi, iar in functie de nevoile tale, ai flexibilitate in ceea ce priveste stabilirea duratei contractului.Serviciile de inchirieri masini sunt ideale si datorita varietatii de modele puse la dispozitie. De la numarul de pasageri care pot calatori pana la dotarile si conditiile oferite, caracteristicile tehnice si organizatorice vor veni in sprijinul tau. Indiferent de numarul membrilor familiei tale, poti gasi varianta potrivita pentru a va deplasa impreuna acolo unde va doriti.Parcul auto cuprinde toate clasele de larg interes si raspunde tuturor cerintelor si preferintelor. La clasa economy vei remarca modele, ca de pilda: Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus, Volkswagen Golf si Skoda Octavia, iar la cea luxury, modele precum: VW Touran, Mercedes Benz A klasse, VW Passat, Audi A4, Mercedes Benz C klasse, Mercedes Benz E klasse, Mercedes Benz GLA si Mercedes Benz GLC Coupe. Daca iti plac SUV-urile si autovehiculele 4x4, poti opta pentru Dacia Duster, VW Tiguan, BMW X5 si Mercedes Benz GLE.Serviciile de inchirieri masini vin cu o propunere excelenta si pentru familiile sau grupurile mai mari. Doua modele populare de microbuze, VW Transporter si Mercedes Vito, reprezinta alegerea ideala atunci cand ai nevoie de un mijloc de transport de tip 8+1. Sarbatorile vor putea fi astfel savurate din plin cu toti cei dragi aproape, deplasandu-va in vizite, excursii sau in locurile dorite, avand tot confortul necesar.Avantajele serviciilor de inchirieri masini sunt nenumarate, mai ales atunci cand revii in tara pentru a fi impreuna cu familia. Contractele ofera transparenta, garantia sigurantei si confortului, precum si costuri accesibile. Sarbatorile Pascale vor fi organizate ca la carte cu masina potrivita in fata casei, asa ca rezerva-ti din timp modelul dorit!