Problema care lovește giganții auto mai mult decât pandemia de COVID: "Situaţia se agravează şi vom avea alte închideri mari"

Impactul deficitului de semiconductori asupra producţiei de automobile din Italia a grupului Stellantis va fi în acest an mai mare şi de durată mai lungă decât daunele provocate de pandemia de Covid-19 în 2020, a afirmat vineri sindicatul italian FIM-CISL, transmite Reuters.Lipsa de cipuri la nivel mondial îi obligă pe constructorii auto să încetinească producţia, fiind şi cazul Stellantis, care a oprit activităţile la mai multe uzine din Europa şi Statele Unite.Producătorul auto anticipează că producţia sa din acest an va fi mai mică cu 1,4 milioane de vehicule.”Uraganul semiconductorilor provoacă opriri ale producţiei care au un impact mai mare decât carantina din 2020. Estimările arată că situaţia se va prelungi pe tot parcursul primei jumătaţi a anului 2022”, a afirmat şeful FIM-CISL, Ferdinando Uliano.Potrivit FIM-CISL, Stellantis a produs 319.000 de maşini în Italia, în primele 9 luni ale acestui an, cu 11% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020, când operaţiunile au fost oprite mai multe săptămâni din cauza epidemiei de Covid-19.Dar Uliano a spus că producţia anului 2021 abia dacă va ajunge la nivelul celor 461.000 de unităţi fabricate anul trecut în Italia.”Este practic imposibil, situaţia cipurilor se agravează şi vom avea alte închideri mari”, a spus el, adăugând că o situaţie similară este aşteptată şi în cazul producţiei de vehicule van la fabrica Sevel din centrul Italiei.Stellantis, format la începutul acestui an prin fuziunea dintre Fiat Chrysler şi grupul francez PSA, va avea deschisă fabrica Melfi, cea mai mare unitate a sa din Italia, echivalentul a numai şase zile, în luna octombrie.Fabrica din Torino, Mirafiori, unde este produs automobilul electric 500, este printre puţinele fabrici unde nu au avut loc blocaje majore.”Producţia de BEV 500 trebuie să continue pentru a îndeplini obiectivele privind reducerea emisiilor de carbon”, a spus Uliano.Al patrulea mare producător auto din lume a mai decis să închisă o fabrică din Germania pâă la sfîrşitul anului."Principalul risc este ca Stellantis să decidă să amâne investiţiile planificare şi lansările de modele noi, în condiţiile în care criza cipurilor încetineşte vânzările”, a spus Uliano.Constructorul auto va prezenta luna viitoare SUV-ul Grecale al Maserati, urmat de SUV-ul Alfa Romeo Tonale, începerea vânzărilor fiind planificate din iunie 2022.Sindicatele italiene se vor întâlni cu conducerea Stellantis luni, 11 octombrie, la Ministerul italian al Industriei, pentru a discuta despre producţia şi locurile de muncă din Italia.Stellantis este al șaselea producător auto la nivel mondial după Volkswagen, Toyota, Renault–Nissan–Mitsubishi, General Motors și Hyundai Motor Group.Sub egida Stellantis sunt fabricate brandurile Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram și Vauxhall.