Top 8 mărci de mașini cumpărate de români în 2021. Piața auto second hand a crescut considerabil

Piaţa maşinilor second hand din import a crescut, anul trecut, în România, cu 3,73% faţă de 2020, până la 395.759 de unităţi înmatriculate, în condiţiile în care pe segmentul maşinilor noi s-a consemnat o scădere de 4,56%, de la an la an, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă online de anunţuri auto.

Conform sursei citate, în 2021, cea mai bună lună a fost august, cu peste 16.000 de unităţi lansate în circulaţie, în timp ce luna cea mai slabă a fost ianuarie, când abia s-a trecut de 6.000 de maşini.De asemenea, o evoluţie interesantă s-a înregistrat în intervalul martie - august, când a existat o creştere de peste 10-15% a vânzărilor de maşini noi în România.Ulterior, din septembrie şi până în noiembrie, piaţa a scăzut faţă de 2020, "mai ales din cauza crizei semiconductorilor, care a făcut ca unele modele auto să fie livrate cu întârzieri mai mari de 6 luni", notează Autovit.ro.În cele din urmă, însă, anul 2021 s-a încheiat cu un total de 121.208 de maşini noi înscrise în circulaţie, nivel apropiat de cel consemnat în 2020, respectiv 127.000 de unităţi noi.Pe segmentul maşinilor second-hand din import, analiza de specialitate arată un salt de la 381.495 de unităţi, în 2020, la 395.759 de unităţi, în 2021."Variaţia între luna cu cele mai mari volume şi cea cu cele mai mici este mult mai redusă decât la maşini noi. Minimul a fost atins în decembrie, cu puţin peste 27.000 de maşini, iar maximul a fost în martie, când au fost înmatriculate în România peste 36.000 de maşini second-hand din import. Anul 2021 s-a încheiat cu aproximativ 400.000 de unităţi, ceea ce reprezintă o creştere de 3,74% faţă de 2020, când totalul a fost de 381.495 de maşini. Dar şi aici, cifrele din 2020 au însemnat o scădere de 14% faţă de 2019. Cu acest total de aproximativ 400.000 de unităţi, piaţa maşinilor SH creşte după 3 ani consecutivi de declin. Recordul pentru maşinile second-hand din import s-a înregistrat în 2017, când au fost înmatriculate în România 518.000 de unităţi", se menţionează în raport.În ceea ce priveşte piaţa reînmatriculărilor (tranzacţii cu maşini SH pe plan intern), anul 2021 a fost cel mai bun din istorie în ţara noastră, cu un total de 655.804 de unităţi, în creştere cu aproape 20% în comparaţie cu anul anterior.