Cel mai bine vândute mașini electrice în România. Creștere cu 250% a înmatriculărilor în septembrie 2022

Romania va atinge borna de 25.000 de vehicule electrice inmatriculate pana la finalul anului, arata un studiu dat publicitatii.

Potrivit indexului Lektri.co, companie specializata in statii de incarcare pentru masini, in intervalul ianuarie - septembrie 2022, au fost inregistrate 8.375 de vehicule electrice noi, cumuland, astfel, un total de 21.258 de unitati in Romania.Totodata, ultima luna din Q3 a adus cel mai mare numar de masini electrice din acest an.Cu o crestere de peste 250% comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in septembrie 2022 s-au inregistrat 1.373 de inmatriculari.Dacia Spring se mentine, in continuare, in topul preferintelor romanilor, inregistrand 642 unitati inmatriculate doar in septembrie. Per total, in anul curent, au fost inscrise 4.168 de unitati Dacia Spring, marcand o crestere de aproape 50% fata de 2021 si fiind urmata de Tesla Model 3, cu 651 inmatriculari in 2022.VW E-UP a inregistrat 367 de unitati noi in 2022, Hyundai Kona - 315, iar Renault ZOE - 230. Topul 10 este completat de Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Fiat 500, VW ID3, Mercedes-Benz EQA - toate cu peste 100 de exemplare vandute in Romania.Topul general al vanzarilor, Dacia Spring se remarca cu 7.234 de unitati, pe locul doi se regaseste Renault ZOE - cu 2.084, urmat de Volkswagen E-UP - cu 1.175 de unitati.Segmentul high-end (ce include modele ale marcilor Audi, BMW, Mercedes - Benz si Porche) a inregistrat 82 noi inmatriculari in primele noua luni din 2022.Raportat la infrastructura de incarcare, daca luam in considerare doar incarcatoarele publice, fara restrictii, cele mai utilizate sunt cele AC Type 2 si cele de tip fast-charger CCS/CHAdeMO.Potrivit portalului Plugshare, in Romania se regasesc 2.896 incarcatoare publice, iar numarul locurilor publice de incarcare a ajuns la 1.313.