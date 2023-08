Toyota a dezvăluit prima versiune hibridă a vehiculului Land Cruiser. La ce preț se ridică VIDEO

Toyota a dezvăluit miercuri prima versiune hibridă a vehiculului Land Cruiser, pe care o va aduce în America de Nord şi pe alte pieţe cheie, în încercarea de a pune în valoare un vehicul sport utilitar emblematic şi cu marjă mare, transmite Reuters.

Cel mai mare producător auto din lume după vânzări a declarat că va produce noul model al mărcii care îşi are rădăcinile în 1951, precum şi o variantă mai mică, recent lansată, la două fabrici din Japonia şi le va expedia peste ocean de acolo.Noul model va fi vândut ca hibrid în America de Nord, a transmis Toyota în comunicatul său de presă.Toyota va lansa, de asemenea, noul Land Cruiser cu un motor pe benzină sau diesel şi pe alte pieţe, precum Europa sau Australia.Hiroki Nakajima, directorul de tehnologie al Toyota, a declarat pentru Reuters că producătorul auto va satisface nevoile clienţilor, reducând în acelaşi timp dioxidul de carbon."Vom oferi vehicule pe care clienţii le aşteaptă", a spus el.Modelele Land Cruiser sunt maşini relativ mari, care vin cu o rentabilitate mai mare pentru Toyota, la fel cum este cazul altor modele, cum ar fi camioneta Alphard, a declarat Seiji Sugiura, analist la Institutul de Cercetare Tokai Tokyo.Vehiculele "Land Cruiser şi Alphard au o rentabilitate ridicată chiar şi sub marca Toyota", a spus Sugiura, adăugând că aceasta va creşte şi mai mult dacă modelele sunt vândute sub marca Lexus.Noul Land Cruiser va deveni disponibil în Japonia în prima jumătate a anului 2024 şi va veni în Statele Unite în primăvara acelui an, a anunțat Toyota, adăugând că preţurile de vânzare cu amănuntul sugerate în Statele Unite vor începe la mijlocul intervalului de 50.000 de dolari.Toyota a spus că va oferi versiuni pe benzină şi diesel ale noului Land Cruiser pe pieţe precum Europa de Vest şi de Est şi Orientul Mijlociu şi va aduce, de asemenea, o versiune Land Cruiser mai mică în Japonia, în timpul iernii.Land Cruiser şi Lexus LX şi GX, care sunt SUV-uri de lux, au vândut împreună 11,3 milioane de unităţi până la sfârşitul lunii trecute, a spus Toyota.