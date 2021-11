Transporturi profesioniste pentru santiere de constructii

Domeniul constructiilor este dificil de gestionat, din cauza particularitatilor sale care tin de sezonalitate, disponibilitatea fortei de munca, nivelul ridicat de risc al operatiunilor si durata mare de realizare de la A la Z a activitatilor de santier.

Pentru a diminua aceste dificultati este necesara utilizarea unor echipamente si scule profesioniste, care sa respecte toate normele de siguranta si securitate in munca. Printre cele mai importante dotari pentru santiere de constructii se numara vehiculele care asigura transportul de marfuri si materii prime. Va prezentam care sunt cele mai importante criterii in alegerea unor utilaje adecvate muncii pe santier.In primul rand trebuie verificate sarcina utila, tractiunea si trenul de rulare, pentru ca vehiculele urmeaza sa fie folosite pe teren accidentat. Se recomanda camioane basculante rezistente , cum sunt cele oferite de truck1.ro, pentru a se asigura fiabilitatea si usurinta in utilizare.Este importanta alegerea unor camioane basculabile si basculante profesionale, pentru ca faciliteaza transportul incarcaturilor in vrac, mai ales al nisipului si pietrisului, care sunt folosite intensiv in domeniul constructiilor.Sunt utilizate si autocamioane cu semiremorca cu platforma SPL si cu platforma lunga, pentru transportul schelelor si a echipamentelor voluminoase ce sunt utilizate pe santiere de constructii. Un alt criteriu care trebuie urmarit este ancorarea optima a incarcaturii. Pentru acest lucru sunt necesare sisteme de asigurare precum cabluri si orificii continue de fixare.Vehiculele de transport pentru santiere trebuie sa fie dotate cu echipamente de manipulare: masini de ridicat verticale, brat macara, masini pentru manipulare orizontala. Din flota unei firme de constructii nu trebuie sa lipseasca macarale mobile, macarale pe camion, macarale autopropulsate, platforme aeriene, nacele verticale tip foarfeca, incarcatoare telescopice.La achizitionarea sau inchirierea unor vehicule pentru santiere de constructii trebuie verificate atasamentele suplimentare pentru siguranta in exploatare, atat la camioanele specializate pe diferite operatiuni, cat si la autoutilitarele multifunctionale. Respectati normele internationale in ceea ce priveste necesarul de dotari standard pentru diferite activitati din activitatea de santier.Gama de autovehicule pentru transport pe santiere cuprinde camioane, tractoare, remorci, semiremorci, platforme si autobasculante. Datorita importantei lor in domeniul contructiilor, sunt cautate diferite tipuri de autobasculante: cu trailer, cu macara montata, cu capac elevator s.a. Acestea prezinta cel mai mare grad de flexibilitate si permit autodescarcarea unei largi varietati de materiale de constructii.Alte vehicule necesare pentru transporturi profesioniste in domeniul constructiilor sunt incarcatoare, excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, dar si autoutilitare, vehicule specializate pe operatiuni auxiliare.Alegeti utilajele potrivite pentru transport eficient si manipulare rapida, in siguranta a materiilor prime si materialelor din santiere, parcuri industriale. Astfel veti organiza mai bine munca de zi cu zi si veti coordona mai usor activitatea la nivelul obiectivului industrial sau rezidential pe care-l aveti de construit. Acordati atentie sporita securitatii in munca si reviziilor periodice ale utilajelor, pentru a reduce la minim riscul de accidente.