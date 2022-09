Noi reglementări pentru trotinetele electrice. Ce le va fi total interzis proprietarilor

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat vineri, 2 septembrie, lansarea in dezbatere publica a proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Municipiului Bucuresti.

Municipalitatea vrea ca trotinetele electrice inchiriate sa poata fi conduse doar de persoane peste 14 ani, care sa aiba actul de identitate si sa respecte regulile de circulatie, se arata in proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Municipiului Bucuresti, pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei.De asemenea, accesul sa se faca pe pistele de biciclete, unde acestea exista, sau doar pe drumurile unde viteza maxima admisa este de 50 de km/h, acolo unde nu sunt piste de biciclete.Proiectul interzice folosirea trotinetei de catre persoane sun influenta alcoolului, dar si folosirea gadgeturilor, inclusiv a castilor audio, in timp ce este condusa trotineta electrica.Propuneri si sugestii privind actul normativ pot fi depuse pana in 22 septembrie.Conform proiectului de regulament, trotineta electrica, sau e-scuterul, este vehiculul cu motor electric, cu doua sau trei roti si ghidon, folosit pentru transportul unei singure persoane, care nu are prevazut un loc sezand si a carei viteza maxima prevazuta prin constructie este cuprinsa intre 6 si 25 de kilometri pe ora.Documentul pus in consultare publica de Primaria Capitalei stabileste conditii clare de utilizare a trotinetelor electrice in ceea ce priveste varsta utilizatorului sau tronsoanele de drum pe care acestea au voie sa circule ori sa fie parcate.Propunerea de regulament mai stipuleaza ca trotinetele trebuie obligatoriu echipate cu sistem de franare "functional si eficient", cu mijloace de iluminare fara de care nu pot circula pe timp de noapte, iar cel care le conduce sa fie obligat sa aiba asupra sa un act de identitate.De asemenea, conducatorii de trotinete electrice sunt obligati, conform propunerii, sa respecte regulile de circulatie in vigoare.Daca mai multe persoane conduc trotinete electrice formand un grup, vehiculele trebuie sa circule in coloana, nu in paralel.Trotin ...citeste mai departe despre " Noi reglementari pentru trotinetele electrice. Ce le va fi total interzis proprietarilor " pe Ziare.com